Σε ηλικία 98 ετών, η γιαγιά της Ariana Grande, Marjorie «Nonna» Grande, είναι το μεγαλύτερης ηλικίας άτομο σε chart στο Spotify.

Τα φωνητικά της γιαγιάς της τραγουδίστριας περιλαμβάνονται στο τραγούδι «Ordinary Things» από το νέο άλμπουμ της Ariana Grande «Eternal Sunshine».

«Τρέλανε» τα charts

Από τις 9 Μαρτίου, το τραγούδι βρίσκεται επί του παρόντος στο Νο. 35 στα Daily Top Songs του Spotify, αφού συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια streams στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στις ΗΠΑ, το «Ordinary Things» κατατάσσεται επί του παρόντος ως το 28ο τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify.

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ η Ariana Grande κοινοποίησε βίντεο για το «We can’t be friends (wait for your love)», το οποίο είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την ταινία Eternal Sunshine of the Spotlight Mind. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Evan Thomas Peters.

Η Ariana Grande μιλά πάντα για τον στενό δεσμό με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της γιαγιάς της, Marjorie Grande. Να διευκρινίσουμε ότι η «Nonna» είναι η γιαγιά της Grande από την πλευρά της μητέρας της, Τζόαν.

Tο τραγούδι «Ordinary Things»: