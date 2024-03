Η Ριάνα, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Ιβάνκα Τραμπ ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ινδία, προσκεκλημένοι στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο πλουσιότερος επιχειρηματίας στην Ασία, για να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του.

Το αστρονομικό ποσό για μια εμφάνιση που δίχασε

Η τραγουδίστρια από τα Μπαρμπάντος έγινε πλουσιότερη κατά 6,3 εκατομμύρια δολάρια μετά την χθεσινή της εμφάνιση, που αποτελεί και την πρώτη της στην Ινδία, ενώ αμέσως μετά, έγινε καπνός.

Ωστόσο, δεν ήταν από τα καλύτερα σόου της 36χρονης, μιας και το κοινό της σχολίασε ως «βαρετή εμφάνιση».

Bro what is she doing 😭😭😭 pic.twitter.com/BVC2ebk4OX — Danny is dead (@Berechi_) March 1, 2024

According to Page Six, Rihanna’s performance on March 1 at the pre-wedding party of Anant Ambani – son of Asia’s richest billionaire Mukesh Ambani, was criticized by netizens as «lackluster and boring». — Michael A Boling (@ABoling65913) March 3, 2024

Rihanna’s Reported $6 Million Performance at Indian Pre-Wedding Party | Click to read more 👇 https://t.co/IwKi5zDDqZ — TMZ (@TMZ) March 2, 2024

Η λαμπερή εμφάνιση

Η Ριάνα, φορώντας ένα αστραφτερό διάφανο πράσινο φόρεμα και περίτεχνα κολιέ, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένων των Bitch Better Have My Money, Diamonds και All of the Lights, σε μια μεγάλη σκηνή μαζί με μια ομάδα χορευτών.