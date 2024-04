Η 56χρονη σήμερα Nicole Kidman έχει καταφέρει να διαγράψει μια μακρά και πολύ επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ και τον κινηματογράφο. Άλλωστε η Kidman έχει προταθεί πέντε φορές για βραβείο Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα το 2002 «Όσκαρ Α’ Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας» για την ταινία «Οι Ώρες».

Ακόμα έχει κερδίσει τέσσερις φορές Χρυσή Σφαίρα για τις ταινίες «Big Little Lies», «Moulin Rouge», «Οι Ώρες» και «Έτοιμη για Όλα», μετρώντας συνολικά 14 υποψηφιότητες.

Μετά από όλα αυτά έρχεται η στιγμή, που η Nicole Kidman θα γίνει η πρώτη ηθοποιός από την Αυστραλία που θα τιμηθεί με το διάσημο Βραβείο «Life Achievement» από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

