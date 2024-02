Πώς είναι να μπορείς να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια;

Πολλοί αποκαλούμενοι leaplings λένε ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να είσαι ένας από τους ανθρώπους που γεννήθηκαν τη σπάνια ημερομηνία της 29ης Φεβρουαρίου.

Η Julia Alsop θα σβήσει επτά κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων της φέτος. Θα γίνει 28 ετών. Όταν λέει στους ανθρώπους ότι θα γιορτάσει τα έβδομα γενέθλιά της το 2024, λέει ότι την κοιτάζουν σαν να λένε: «Τι στο καλό λες;».

Born on 29 February: ‘I’m 28, but I’ve only had seven birthdays’ https://t.co/E9dfSuTRWn

