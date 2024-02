Σε μερικές εβδομάδες θα επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα για να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και τη θρησκευτική ελευθερία. Ο αγαπημένος του, ίσως, σταθμός στη γειτονιά μας, φαίνεται να ήταν ένα γλέντι με Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Ο Μάικ Πομπέο υπηρέτησε ως 70ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Διευθυντής της CIA ενώ εξελέγη για τέσσερις θητείες στο Κογκρέσο.

Έχοντας προς το παρόν παγώσει οποιαδήποτε σχέδια για διεκδίκηση της προεδρίας στις ΗΠΑ, σήμερα υπηρετεί ως Ανώτερος Σύμβουλος για Παγκόσμια Υποθέσεις στο Αμερικανικό Κέντρο Δικαίου και Δικαιοσύνης, ενώ είναι Μέλος του Ινστιτούτου Χάντσον.

Τον Μάιο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να μιλήσει στο συνέδριο «4ο Archon International Conference of Religious Freedom», που τελεί υπό την καθοδήγηση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ωστόσο, όλων αυτών προηγήθηκε επίσκεψη του Μάικ Πομπέο και της συζήγου του στο Ισραήλ, πριν λίγες μέρες, ως μια ένδειξη συμπαράστασης στους Ισραηλινούς που δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα στις 7 Οκτωβρίου. Ο βασικότερος -ιερός πλέον- τόπος, που ξεναγήθηκε το ζεύγος, ήταν το σημείο που δολοφονήθηκαν εκατοντάδες άμαχοι Ισραηλινοί κατά την επίθεση εκείνης της ημέρας.

«Πάντα διστάζω να πω ότι δεν θα ξανασυμβεί (7η Οκτωβρίου), αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μειώσει ουσιαστικά την πιθανότητα», είπε στο CBN News ο Πομπέο. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής ηγεσίας, για το τι κάνει και για ότι χρειάζεται να κάνει».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών όμως των ΗΠΑ, δεν στάθηκε εκεί, αλλά εθεάθη να χορεύει με Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα της Γάζας, κάτι που γεννά εύλογα συμπεράσματα περί ενθάρρυνσης της δολοφονικής εκστρατείας των Ισραηλινών.

Ο ίδιος φαίνεται στο βίντεο να το διασκεδάζει και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς: Δεν συμμερίζεται σε καμία περίπτωση όσα λέγονται για την βιαιότητα του Ισραηλινού στρατού!

«Ξέρω του πολεμιστές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και δεν μπορώ να φανταστώ ότι συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που να δείχνει ότι το “παραέκαναν”. Το κάνουν με τρόπο μεθοδικό, ώστε να εξασφαλίζουν τη δική τους ασφάλεια» σχολίασε στο Ισραηλινό i24NEWS κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Former US Secretary of State Pompeo dances with Israeli soldiers

A video posted online shows former US secretary of state and former CIA director Mike Pompeo dancing with Israeli soldiers.

The video was posted by Israeli TikTok user Shita Hakdosha during a visit by Pompeo and… pic.twitter.com/vtrJME0LTu

— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 14, 2024