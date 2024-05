Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν της Κίνας την Τρίτη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα επίσημες πηγές.

Η επίθεση, η οποία περιγράφεται από το κρατικό μέσο ενημέρωσης Xinhua ως «βίαιο περιστατικό» έλαβε χώρα σε τοπικό νοσοκομείο στην κομητεία Τζενσιόνγκ, βορειοανατολικά της Γιουνάν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, προσθέτοντας ότι οι αρχές συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες.

Η επίθεση σημειώθηκε στο τοπικό νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό σε αυτό το στάδιο.

Photo of alleged attacker in reported stabbing attack at hospital in Zhenxiong County, China. Multiple unconfirmed reports in Chinese social media claim 2 dead & 21 injured in attack. (Photo from Chinese social media.) pic.twitter.com/Yl80YdAicb

— Steve Lookner (@lookner) May 7, 2024