Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, που αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και τη μοναδική πύλη μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας για την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τον επιχειρησιακό έλεγχο της πλευράς της Γάζας στο πέρασμα της Ράφα και έχουμε ειδικές δυνάμεις που σαρώνουν το πέρασμα… Αυτό συμβαίνει τις επόμενες ώρες. Η επιχείρηση δεν έχει τελειώσει … Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος το πρωί της Τρίτης.

