Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών ταρακούνησε την επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Η δόνηση σημειώθηκε στις 15:04 ώρα Ελλάδος (16:04 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 13,93 χλμ.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Malatya (#Turkey): 06/02/2023 a M7.8 led to 56697 casualties, 26/12/1939 a M7.8 led to 32700 casualties, and on 20/12/1942 a M7.3 led to 3000 casualties. pic.twitter.com/EE89Asmy3A

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2024