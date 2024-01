Αντιμέτωπη με ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο βρέθηκε προσφάτως πόλη του Σικάγο. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως «παγωμένος σεισμός».

Αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από δυνατούς ήχους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Σικάγο, εν μέσω των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν τις ΗΠΑ.

Have you ever heard a frost quake or seen ice needles? Take a look around the next time you’re outside! Lots of strange things happen to the world around us when Arctic air sends temperatures plummeting. https://t.co/odWRPXWIns

— The Weather Network (@weathernetwork) January 15, 2024