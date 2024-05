Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε και επίσημα στα βασιλικά του καθήκοντα με την πρώτη του δημόσια έξοδο να γίνεται στο κέντρο καρκίνου Macmillan του University College Hospital του Λονδίνου. Πέρα όμως από την επίσκεψη αυτή ο Κάρολος κέρδισε ξανά τις εντυπώσεις με τις ενδυματολογικές του επιλογές.

Ο λόγος για την γραβάτα του. Ο Βρετανός μονάρχης επέλεξε να φορέσει μία ροζ γραβάτα με δεινόσαυρο και μάλιστα, τον πιο διάσημο δεινόσαυρο του Λονδίνου, του αγάλματος T-Rex του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η συγκεκριμένη γραβάτα πάντως, λέγεται ότι είναι δώρο του πρίγκιπα Λούις, του μικρότερου γιου του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Το Μουσείο λοιπόν, με αφορμή αυτή την ενδυματολογική επιλογή του βασιλιά Καρόλου, προχώρησε σε μια αστεία ανάρτηση με το άγαλμα του δεινοσαύρου να «φορά» μία ροζ γραβάτα με το πρόσωπο του μονάρχη.

«Ποιος το φόρεσε καλύτερα; Υπέροχο να βλέπουμε τον βασιλικά να κάνει ένα θρασύ νεύμα στον βασιλιά των δεινοσαύρων με αυτή τη φανταστική γραβάτα του T. Rex ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του. Ο δικός μας T.Rex επέλεξε τη γραβάτα του βασιλιά Καρόλου για να φορέσει και να χαιρετήσει τους επισκέπτες του σήμερα το πρωί. Ένας από αυτούς θα πρέπει να αλλάξει».

Who wore it best? 🤔

Great to see the King giving a cheeky nod to the king of the dinosaurs in this fantastic T. rex tie while out on duties. Our very own T. rex had chosen his King Charles tie to wear to say hello to visitors this morning! One of them will have to change… pic.twitter.com/CvZ94dyhIE

— Natural History Museum (@NHM_London) May 1, 2024