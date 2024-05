Ο Βασιλιάς Κάρολος ξέρει και από εκπλήξεις. Αυτή τη φορά, μια πολύ εντυπωσιακή έκπληξη περίμενε τους θεατές που παραβρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη βασιλική όπερα του Λονδίνου για να παρακολουθήσουν παράσταση προς τιμήν του μαέστρου σερ Αντόνιο Παπάνο, ο οποίος διηύθυνε την ορχήστρα στη στέψη του βασιλιά Κάρολου.

Αυτό που δεν γνώριζαν οι θεατές, είναι πως στο τέλος της παράστασης ο Βρετανός μονάρχης θα ανέβαινε στη σκηνή μαζί με τους καλλιτέχνες και έτσι έγινε.

King Charles at the Royal Opera House this evening 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/MsuK1tiK2E

Ο Κάρολος, όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή, αλλά υποκλίθηκε και στο κοινό μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Οι έκπληκτοι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ ο βασιλιάς Κάρολος φαινόταν ευδιάθετος, που έχει επιστρέψει με φυσική παρουσία στα δημόσια καθήκοντα, παρά τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Να σημειωθεί πως ο Βρετανός μονάρχης είναι από το 2009 πρόεδρος της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου και λάτρης των Τεχνών, έτσι ήταν αναμενόμενο να παραβρεθεί στην αποχαιρετηστήρια παράσταση, που δόθηκε προς τιμήν του διευθυντή ορχήστρας σερ Αντόνιο Παπάνο, ενός από τους πιο διάσημους συνθέτες στη Βρετανία, ο οποίος «έκλεισε» την καριέρα του το βράδυ της Πέμπτης.

Last night, His Majesty King Charles III joined audiences for a special gala performance to celebrate The Royal Opera’s longest serving Music Director, Antonio Pappano. pic.twitter.com/gt4181TTZP

Μετά την παράσταση ο μαέστρος σερ Αντόνιο Παπάνο δήλωσε για τον βασιλιά Κάρολο: «Ήταν τόσο γενναιόδωρος στα λόγια που είπε για να με επαινέσει και ειλικρινής, αυτό σημαίνει τα πάντα, αγαπά τη μουσική. Με έχει χρίσει ιππότη και έχω δώσει παραστάσεις σε αρκετές εκδηλώσεις στο παλάτι του Μπάκιγχαμ όλα αυτά τα χρόνια, των οποίων αυτός ήταν η κινητήρια δύναμη και βέβαια, διηύθυνα την ορχήστρα στη στέψη του, έτσι έχουμε κάνει από κοινού πολλές εκδηλώσεις».

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην παράσταση, δήλωσαν ότι πληροφορήθηκαν πως ο βασιλιάς θα δώσει το «παρών» μόλις 20 λεπτά πριν την άφιξη του Βρετανού μονάρχη. Ο τενόρος Φρέντι ντε Τομάσο είπε για την παρουσία του Κάρολου στην παράσταση: «Ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές εκδηλώσεις που έχω συμμετάσχει. Είναι συναρπαστικό που ο βασιλιάς ήταν εδώ, ενημερωθήκαμε 20 λεπτά νωρίτερα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πως υπάρχει ένας ξεχωριστός καλεσμένος».

His Majesty The King this evening joined the Royal Opera House in London for a special gala performance celebrating the work of the out-going music director Sir Antonio Pappano 🎭 pic.twitter.com/9F0JSGX0FX

