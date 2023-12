Η αλήθεια είναι ότι ο ύπνος με ανοιχτή τηλεόραση δεν είναι και ό,τι καλύτερο…

Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν πως αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μειώνει την ικανότητά σας να σκέφτεστε καθαρά, επηρεάζει τη διάθεσή σας και, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Northwestern να βλάψει την καρδιαγγειακή λειτουργία και να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Ύπνος VS τηλεόρασης

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ο ύπνος υπό έστω λίγο φωτισμό θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση σοβαρών χρόνιων παθήσεων.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι μια νύχτα έκθεσης σε μέτριο φωτισμό δωματίου κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη γλυκόζη και την καρδιαγγειακή ρύθμιση, που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου.

Προηγούμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Behavioral Brain Research βρήκε ότι η έκθεση στο φως θα μπορούσε, επίσης, να αυξήσει την εγρήγορση, γεγονός που διαταράσσει τον ύπνο.

Χωρίς επαρκή ύπνο, έχετε περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσετε μια ποικιλία επιπτώσεων στην υγεία, όπως:

Υψηλή αρτηριακή πίεση.

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Αδύναμη μνήμη.

Επιπλέον, η έκθεση στο φως που εκπέμπεται από την τηλεόραση – γνωστό και ως μπλε φως – μπορεί να προκαλέσει την καταστολή της παραγωγής μελατονίνης – η μελατονίνη είναι η ορμόνη που «λέει» στο σώμα σας πότε είναι ώρα να ξεκουραστεί.

Αυτό μπορεί με την σειρά του να δυσκολέψει τον εγκέφαλο να ξεχωρίσει την ημέρα από τη νύχτα, διαταράσσοντας τον κύκλο ύπνου/αφύπνισης.

Μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας στη Βόρεια Καρολίνα σε 44.000 γυναίκες, σε σύγκριση με εκείνες που δεν εκτίθενται σε τεχνητό φως, οι γυναίκες που κοιμούνται με ανοιχτή τηλεόραση ή φώτα, έχουν 17% περισσότερες πιθανότητες να πάρουν βάρος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η έλλειψη ύπνου αλλάζει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, ενώ οι λιγότερες ώρες ύπνου σηματοδοτούν περισσότερες ώρες που κάποιος είναι ενεργός και ενδέχεται να φάει ακόμα και όταν δεν το χρειάζεται πραγματικά.

Αν νιώθετε ότι ο ύπνος δεν σας ξεκουράζει ακόμη και αφού βγάλετε την τηλεόραση από το υπνοδωμάτιό σας, αυτό το γρήγορο test μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ποιες άλλες συνήθειες μπορεί να υποβαθμίζουν την ποιότητα του ύπνου σας.

Αν αντιμετωπίζετε χρόνια αϋπνία ή άλλες διαταραχές του ύπνου συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να σας συστήσει στοχευμένα μέτρα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.