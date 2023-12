Συγκρίσεις με την πλέον επιτυχημένη σειρά χριστουγεννιάτικων ταινιών το «Μόνος στο Σπίτι» δημιούργησε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στις ΗΠΑ με πρωταγωνίστρια την αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines.

Η Spirit Airlines, η οποία είναι γνωστή ως μια εταιρεία low badget πτήσεων και μία οικονομική επιλογή ταξιδιού συχνά γίνεται στόχος αστείων για την κακή εξυπηρέτηση, ωστόσο αυτή τη φορά υπέπεσε σε ένα τρομερό ατόπημα, καθώς έβαλε ένα ασυνόδευτο παιδί σε λάθος πτήση, με αποτέλεσμα αντί για το Φορτ Μάιερς, το αγόρι να καταλήξει στο Ορλάντο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο με την εταιρεία να αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη το Σάββατο, καθώς το αγόρι βρέθηκε σχεδόν 257 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του προορισμού του.

Συγκεκριμένα, το 6χρονο αγόρι, ταξίδευε για πρώτη φορά με αεροπλάνο για να επισκεφθεί τη γιαγιά του. Το παιδί επρόκειτο να πετάξει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Νοτιοδυτικής Φλόριντα στο Φορτ Μάιερς, αλλά αντ’ αυτού επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο με προορισμό το Ορλάντο.

«Στις 21 Δεκεμβρίου, ένα ασυνόδευτο παιδί που ταξίδευε από τη Φιλαδέλφεια (PHL) προς το Φορτ Μάιερς (RSW) επιβιβάστηκε λανθασμένα σε πτήση προς το Ορλάντο (MCO)», ανέφερε η Spirit Airlines σε ανακοίνωση που δόθηκε στο Newsweek την Κυριακή.

«Το παιδί βρισκόταν πάντα υπό τη φροντίδα και την επίβλεψη ενός μέλους της ομάδας Spirit και μόλις ανακαλύψαμε το λάθος, λάβαμε άμεσα μέτρα για να επικοινωνήσουμε με την οικογένεια και να την επανασυνδέσουμε. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και την ευθύνη της μεταφοράς όλων των επισκεπτών μας και διεξάγουμε εσωτερική έρευνα. Ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια για αυτή την εμπειρία», προσέθεσε.

Η γιαγιά του 6χρονου, Κάσπερ, Μαρία Ράμος μιλώντας στο WINK περιέγραψε τι συνέβη. «Μου είπαν, ‘Όχι, δεν είναι σε αυτή την πτήση. Έχασε την πτήση του’. Τους είπα: ‘Όχι, δεν θα μπορούσε να χάσει την πτήση του, επειδή έχω την ετικέτα check-in».

Η γυναίκα πανικοβλήθηκε καθώς δεν μπορούσε πιστέψει ότι είχε γίνει ένα τέτοιο λάθος.

«Έτρεξα μέσα στο αεροπλάνο στην αεροσυνοδό και τη ρώτησα: ‘Πού είναι ο εγγονός μου; Σας τον παρέδωσαν στη Φιλαδέλφεια;. Μου απάντησε: ‘Όχι, δεν είχα παιδιά μαζί μου’».

Η Ράμος είπε ότι ήταν ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχει ζήσει ποτέ, μέχρι που τελικά ο Κάσπερ τηλεφώνησε για να πει ότι είχε προσγειωθεί, αλλά στο λάθος αεροδρόμιο, τέσσερις ώρες μακριά, στο Ορλάντο, αν και η τσάντα του κατάφερε με κάποιο τρόπο να φτάσει στο Φορτ Μάιερς.

Η αεροπορική εταιρεία προσφέρθηκε να πληρώσει στη Ράμος τη βενζίνη της για τη διαδρομή που έπρεπε να κάνει για να παραλάβει τον εγγονό της, ωστόσο το μόνο που θέλει για τα Χριστούγεννα είναι απαντήσεις.

«Θέλω να μου τηλεφωνήσουν. Να μου πουν πώς ο εγγονός μου κατέληξε στο Ορλάντο. Πώς συνέβη αυτό; Τον έβγαλαν από το αεροπλάνο; Η αεροσυνοδός -αφού η μαμά του παρέδωσε τα χαρτιά- τον άφησε να φύγει μόνος του; Μπήκε μόνος του σε λάθος αεροπλάνο;», διερωτήθηκε.

Η Ράμος είπε στον εγγονό της από το τηλέφωνο να το θεωρήσει ως μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά το αγόρι φαίνεται ότι τραυματίστηκε από το μπέρδεμα και ορκίστηκε να μην ξαναμπεί ποτέ μόνος του σε αεροπλάνο.

Θύμισε το «Μόνος στο Σπίτι 2»

Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου και όπως είναι λογικό προκάλεσε αντιδράσεις στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς κάποιοι συνέκριναν το αγόρι με τον Κέβιν Μακάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν) από τη σειρά ταινιών «Μόνος στο σπίτι».

Συγκεκριμένα το περιστατικό θύμισε τη δεύτερη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», στην οποία ο Κέβιν Μακάλιστερ καταλήγει σε λάθος αεροπλάνο και μένει μόνος του στη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα.

Έτσι 31 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας το 1992, οι χρήστες περιγέλασαν την εταιρεία για το ολέθριο σφάλμα της.

Kevin! Spirit Airlines is forced to make groveling apology after putting unaccompanied six-year-old boy on WRONG flight in scenes reminiscent of Home Alone 2 #DAILYMAIL #FLORIDA #NEW_YORK #NEWS #GENERAL https://t.co/uNmvktyXUa — hardik (@HARDIK72030) December 25, 2023

Scholars: Home Alone 2 could never happen in modern society. Airports and airlines have too many checks in place.

Spirit Airlines was just trying to re-create Home Alone 2. If the kid had a Talkboy, he’d definitely be fine. https://t.co/VcGfJJChPR — Grant Culp (@ItsGrantCulp) December 25, 2023