Η ελβετική αστυνομία αναζητεί έναν 36χρονο άνδρα, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «επικίνδυνο», ο οποίος πυροβόλησε προς την κατεύθυνση αρκετών ανθρώπων στην πόλη Σιόν, προκαλώντας δύο θανάτους και έναν τραυματισμό.

«Σύμφωνα με τις πρώτες επαληθεύσεις, ο δράστης γνώριζε τα θύματα», ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ (νοτιοδυτικά) σε μια ανακοίνωση.

Η αστυνομία κινητοποίησε σημαντική δύναμη «προκειμένου να συλλάβει τον δράστη των πυροβολισμών».

Αυτού του είδους τα επεισόδια είναι σπάνια στην Ελβετία.

Switzerland shooting: Two killed in horror attack as gunman opens fire – manhunt underway https://t.co/QbI9sOFuLU pic.twitter.com/kVRkYGu1yZ

— Daily Express (@Daily_Express) December 11, 2023