Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελβετία, μετά από επίθεση ενόπλου στη Σιόν. Ο δράστης, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο ανθρώπους, ενώ ένας ακόμα τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη δυτική Ελβετία λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (11/12), σύμφωνα με τη βρετανική DailyMail που επικαλείται την ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε», δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα του άνδρα παραμένει άγνωστη.

Στην ίδια ανακοίνωση των αρχών αναφέρεται ότι ο δράστης γνώριζε τα θύματά του και ότι πυροβόλησε σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης, όμως δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Η εισαγγελία του Wallis ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση.

Gunman kills two and leaves one injured before going on the run in Switzerland https://t.co/oin09ig7H0 pic.twitter.com/T9cKrhXgIO

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 11, 2023