Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα προηγμένο και πανάκριβο ρωσικό σύστημα αεράμυνας στην αμφισβητούμενη νότια περιοχή της Χερσώνας και μάλιστα δημοσίευσε και βίντεο για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε από τον στρατό του Κιέβου στη νότια Ουκρανία και δημοσιεύθηκε ευρέως σε λογαριασμούς στο X, διακρίνεται ένα ρωσικό σύστημα αεράμυνας Pantsir-S1 να πλήττεται από ουκρανικά πυρά στην περιοχή Χερσώνα που βρίσκεται στα σύνορα με τη Μόσχα.

Το Newsweek δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτό το υλικό και επικοινώνησε με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καθώς και με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο για σχόλια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

The occupier’s carapace is weaker than our ammo.

Ukrainian warriors destroyed russian Pantsir-S1 missile system worth $15 million in the Kherson direction.

📹: Operational Command South pic.twitter.com/JhHMGe8YKz

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 20, 2023