Πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει σχετικά με την ταυτότητα του δράστη, ο οποίος σκότωσε 22 και τραυμάτισε 55 έως 60 άτομα κάνουν λόγο για έναν 40χρονο, που οδηγούσε ένα λευκό Subaru του 2013, το οποίο βρέθηκε στη μαρίνα Λίσμπον κοντά στην εθνική 196.

Ο δράστης φέρεται να είχε υπηρετήσει στον αμερικάνικο στρατό, ενώ βρίσκονταν στις Εφεδρείες του Στρατού στο Σάκο του Μέιν των ΗΠΑ, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Πεντάγωνο, ενώ φέρεται να είχε δηλωθεί από πολλές πηγές και ως καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης κάτι που όμως δεν παρουσιάζει πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί.

Ο δράστης επιτέθηκε σε τρεις διαφορετικούς χώρους μαζικής εξυπηρέτησης, ενώ φέρεται να έχει μεγάλη εμπειρία με τα όπλα ως χειριστής/εκπαιδευτής οπλισμού.

Το Maine Informantion & Analysis Center αποκαλύπτει ότι ο ύποπτος Robert Card ανέφερε πρόσφατα προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτά περιγράφονται ως «ακούγοντας φωνές και απειλώντας να πυροβολήσει τη βάση της Εθνικής Φρουράς στο Saco, ME». Σύμφωνα με το κέντρο, είχε μάλιστα εισαχθεί σε «κέντρο ψυχικής υγείας για δύο εβδομάδες» το περασμένο καλοκαίρι.

Η αστυνομία εξέδωσε την εξής οδηγία προς όσους έψαχναν τον δράστη κάτι που ταυτοποιεί τουλάχιστον την ιδιότητά του ως ύποπτος σχετικά με το μακελειό.

Police have issued a BOLO (Be On the Lookout) for an individual named Robert Card. He is believed to be driving a 2013 white Subaru Outback. If spotted, please report to authorities and exercise caution. #Maine #Lewiston #Auburn #Shooting #MassShooting #ActiveShooter pic.twitter.com/qN68rrYOEh

Η εφημερίδα Sun Journal, επικαλούμενη εκπρόσωπο της αστυνομίας, έκανε λόγο για τρεις επιθέσεις σε ισάριθμες επιχειρήσεις: στη Sparetime Recreation, όπου οργανώνονται αγώνες μπιλιάρδου και μπόουλινγκ, στο εστιατόριο Schemengees Bar & Grill, καθώς και σε κέντρο διανομής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart. Πρόσθεσε πως υπάρχουν «πολλοί» τραυματίες — και πιθανόν νεκροί.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 με 60 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε μαζικούς πυροβολισμούς στο Λιούιστον του Μέιν, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο αστυνομική πηγή της πόλης (στη φωτογραφία, επάνω, ο ύποπτος ενώ πυροβολεί τα θύματά του).

Video footage of one of the locations, a Walmart distribution center, from the Lewiston, Maine shooter

No report yet of Robert Card arrest

22 confirmed dead. MANHUNT UNDERWAY FOR ROBERT CARD #robertcard #lewiston #Maine pic.twitter.com/MUrH0fpdMo

