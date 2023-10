Βόλτες με αερόστατο πάνω από την την τουριστική περιοχή της Καππαδοκίας της Τουρκίας, υπόσχεται η Uber Technologies Inc, στο πλαίσιο των προσπαθειών της εταιρείας να επεκταθεί από τα ταξί και την οδήγηση σε ευρύτερα ταξίδια και τουρισμό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι χρήστες της εφαρμογής της θα μπορούν να πληρώσουν 150ευρώ, προκειμένου να κάνουν κράτηση για μία από τις 20 θέσεις σε μια πτήση 1,5 ώρας με την ανατολή του ηλίου 3.000 πόδια (914,4 μέτρα) πάνω από το καταγεγραμμένο από την Unesco ηφαιστειακό τοπίο, διάσημο για τις πόλεις-σπηλιές και τις εκκλησίες του που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα.

