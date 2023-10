Θεωρείται και όχι άδικα ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στον κόσμο, και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο Γουόρεν Μπάφετ θα ζούσε μέσα στην χλιδή και πολυτέλεια, όπως τόσοι άλλοι πλούσιοι.

Αλλά, στην πραγματικότητα, ο δισεκατομμυριούχος ζει σε μια σχετικά προσιτή κατοικία που αξίζει λιγότερο από το 0,001% της συνολικής περιουσίας του.

Η ιστορία πίσω από την ταπεινή κατοικία του δισεκατομμυριούχου

Με περιουσία 105,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συνεχίζει να ζει στο ίδιο σπίτι που αγόρασε το 1958, πολύ πριν συγκεντρώσει την περιουσία του.

Για έξι δεκαετίες, ο Μπάφετ ζει στην ίδια κατοικία στην κεντρική γειτονιά Dundee της Omaha, στη Νεμπράσκα. Ο αποκαλούμενος «προφήτης της Όμαχα» (Oracle of Omaha) αγόρασε το σπίτι για $31.500, το οποίο είναι περίπου $250.000 σε σημερινά δολάρια.

«Δεν θα το άλλαζα με τίποτα», είπε ο Μπάφετ στο CNBC για τη λιτή κατοικία του.

Ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος προσέθεσε ότι η ακίνητη περιουσία είναι ένα πολύτιμο αγαθό «για πάρα πολλούς ανθρώπους… Αν γνωρίζετε ότι πρόκειται να ζήσετε σε μια δεδομένη περιοχή ή πιστεύετε ότι είναι πολύ πιθανό, για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχετε οικογένεια, το σπίτι είναι υπέροχο».

Και αν πρέπει να πάρετε ένα δάνειο, είναι «το καλύτερο εργαλείο στον κόσμο», συμβουλεύει ο Μπάφετ.

Λοιπόν, τι υπέροχο έχει το σπίτι του Γουόρεν Μπάφετ στην Όμαχα;

Όπως αποδεικνύεται, το σπίτι ήταν η «τρίτη καλύτερη επένδυση» (οι δύο καλύτερες ήταν οι βέρες για τους δύο γάμους του) που έκανε ποτέ, έγραψε ο Μπάφετ σε μια επιστολή προς τους μετόχους του το 2010.

Παραδεχόμενος ότι μπορεί να είχε κέρδος από την ενοικίαση του σπιτιού και την επένδυση των χρημάτων, θα είχε χάσει τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

«[Κέρδισα] 52 χρόνια φοβερών αναμνήσεων [σε αυτό] με περισσότερα να έρθουν», μοιράστηκε ο Μπάφετ.

Με έκταση 6.570 τετραγωνικά πόδια, η ταπεινή κατοικία διαθέτει 5 υπνοδωμάτια και 2,5 μπάνια, σύμφωνα με το Business Insider. Η αρχική κατασκευή από γυψομάρμαρο του 1921 βρίσκεται σε ένα γωνιακό οικόπεδο και φαίνεται να έχει κάποιες προσθήκες.

Ο Zillow εκτιμά την αξία του ακινήτου σε 1,240 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι ένα εξαιρετικά μετριοπαθές για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Berkshire Hathaway – της πολυεθνικής εταιρείας χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 873 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αποδεικνύεται, η κατοικία Μπάφετ δεν είναι καν το πιο ακριβό σπίτι στο τετράγωνο. Στην πραγματικότητα, το διπλανό σπίτι είναι μικρότερο σε μέγεθος, αλλά εκτιμήθηκε ότι αξίζει 200 χιλιάδες δολάρια περισσότερο από το σπίτι του Μπάφετ, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Μπάφετ αποδεικνύει την αμερικανική ρήση ότι το σπίτι είναι πραγματικά εκεί που βρίσκεται η καρδιά ( home is where the heart is).

«Είμαι χαρούμενος εκεί. Θα μετακόμιζα αν πίστευα ότι θα ήμουν πιο ευτυχισμένος κάπου αλλού», δήλωσε ο Μπάφετ στο BBC όταν ρωτήθηκε για το λιτό σπίτι του στη Νεμπράσκα.

Και πρόσθεσε: «Πώς θα βελτιώσω τη ζωή μου έχοντας 10 σπίτια σε όλο τον κόσμο; Αν ήθελα να γίνω επόπτης στέγασης… θα μπορούσα να το κάνω ως επάγγελμα, αλλά δεν θέλω να διαχειρίζομαι 10 σπίτια και δεν θέλω να το κάνει κάποιος άλλος για μένα και δεν ξέρω πως στο καλό θα με έκανε πιο ευτυχισμένο».

Αν και έχει γεμάτες τσέπες , το σπίτι στην Ομάχα φαίνεται να είναι το μόνο ακίνητο που χρειάζεται.

«Είμαι ζεστός τον χειμώνα, είμαι δροσερός το καλοκαίρι, με βολεύει», είπε ο Μπάφετ. «Δεν μπορούσα να φανταστώ να είχα καλύτερο σπίτι».

Τα λεφτά δεν είναι το παν στη ζωή…

Σε μια άλλη συνέντευξη, ο Μπάφετ είπε ότι υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από το να είσαι υλιστής.

«Έχω κάθε τι που θέλω», είπε ο Μπάφετ στο CBS. «Έχω πολλούς φίλους που έχουν πολύ περισσότερα υπάρχοντα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, νιώθω ότι τα υπάρχοντα κατέχουν αυτούς, και όχι το αντίστροφο».

Ο Μπάφετ ήταν ιδιοκτήτης μιας εξοχικής κατοικίας στο Laguna Beach

Αν και είναι ευχαριστημένος με την περιουσία του στη Νεμπράσκα, ο Μπάφετ είχε ένα εξοχικό σπίτι στη Λαγκούνα Μπιτς της Καλιφόρνια, το οποίο αγόρασε το 1971 για $150.000.

Το παραθαλάσσιο σπίτι πωλήθηκε για 7,5 εκατομμύρια δολάρια το 2018, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το σπίτι των 288 τετραγωνικών μέτρων είχε 4 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Φωλιασμένο στην οδό Pacific Coast σε ένα ιδιωτικό αδιέξοδο, το σπίτι εξακολουθεί να είναι αρκετά μέτριο για έναν δισεκατομμυριούχο.

«Αισθάνομαι πολύ καλά για το ζευγάρι που αγόρασε το σπίτι», είπε ο Μπάφετ μετά την πώληση. «[Ελπίζω] η οικογένεια να απολαύσει τόσο πολύ όσο η δική μας οικογένειά.»

Πηγή: OT