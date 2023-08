«Σχεδόν παραπλανητικά»

Η δημιουργία πλούτου για πολλούς φαντάζει άπιαστο όνειρο, καθώς η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και όχι μόνο, παλεύει καθημερινά… να βγει ο μήνας.

Ωστόσο, ο αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος Ramit Sethi έρχεται να ανοίξει μία χαραμάδα φωτός δηλώνοντας πως η δημιουργία περιουσίας δεν αποτελεί τόσο δύσκολο έργο, όσο πιστεύουμε.

Ο Sethi, συγγραφέας του «I will teach you to be rich» (Θα σου μάθω να γίνεις πλούσιος) έχοντας περάσει 20 χρόνια γράφοντας για τα οικονομικά και την ψυχολογία, ξέρει τι χρειάζεστε για να αυξήσετε τα χρήματά σας.

«Οι κορυφαίοι τρόποι να δημιουργήσετε περιουσία είναι πραγματικά πολύ απλοί, σχεδόν παραπλανητικοί και φαίνονται βαρετοί, ωστόσο λειτουργούν πραγματικά» δηλώνει ο ίδιος στο CNBC.

Εάν κάνετε αυτά τα τρία βασικά πράγματα, «θα έχετε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό μακροπρόθεσμα» σημειώνει.

Επενδύστε

Πρώτος τρόπος είναι να ξεκινήσετε να επενδύετε και σταδιακά να αυξάνετε το ποσό της επένδυσης.

Η επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με δείκτη χαμηλού κόστους, θα επιτρέψει στα χρήματά σας να αυξηθούν εξίσου καλά με τις «μυστικές επενδύσεις» στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πλούσιοι, λέει ο Sethi.

Απαιτείστε τον μισθό που σας αξίζει

Αφού μάθετε πώς να επενδύετε τα χρήματά σας, το επόμενο βήμα προς την αύξηση του πλούτου είναι να πιέζετε για έναν δίκαιο μισθό, ο Sethi λέει: «Μάθετε τις δεξιότητες να διαπραγματεύεστε τον μισθό σας και να πληρώνεστε δίκαια».

Το να κάνετε την έρευνά σας και να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουν άλλοι σε παρόμοιες θέσεις είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος, σημειώνει ο Sethi.

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του μισθού σας, μπορείτε να ρωτήσετε τους υπεύθυνους προσλήψεων που γνωρίζουν σχετικά με το εύρος μισθών για τους υποψηφίους τους. Εκείνοι θα έχουν πιθανότατα πιο ενημερωμένες και εξατομικευμένες πληροφορίες από τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.

Κυνηγήστε μία δεύτερη δουλειά

Το τρίτο βήμα για να αυξήσετε τον πλούτο σας είναι να επιδιώξετε μια δεύτερη δουλειά, λέει ο Sethi. «Αν θέλετε πραγματικά να αυξήσετε τα κέρδη σας, σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση».

Καθώς ξεκινάτε, σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε, ποιοι είναι οι στόχοι σας και ο χρόνος που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε, δήλωσε στο CNBC ο υπεύθυνος οικονομικής υγείας του LendingClub Anuj Nayar. Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε την κατάλληλη δουλειά για εσάς.

Μια επιλογή που μπορείτε να εξετάσετε είναι: να νοικιάσετε το σπίτι σας ως Airbnb το καλοκαίρι.

Εάν πρόκειται για απλά βήματα γιατί δεν τα ακολουθεί κανείς;

Αυτά τα τρία βήματα είναι απλά και πραγματοποιήσιμα, λέει ο Sethi. Ωστόσο, δεν είναι βήματα που κάνουν οι άνθρωποι γενικά.

«Ξέρεις γιατί οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό; Επειδή διδασκόμαστε ότι για να γίνουμε πλούσιοι, πρέπει να έχουμε 30 οθόνες μπροστά μας και να διαλέγουμε μετοχές. Και μας λένε ότι η επένδυση είναι σαν τον τζόγο», λέει ο Sethi. «Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια».

Η επένδυση, σε αντίθεση με τον τζόγο, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια μορφή ψυχαγωγίας, λέει ο Sethi. Η επένδυση και η διαχείριση των οικονομικών είναι εγκόσμια καθήκοντα, προσθέτει.

Ο Sethi ξοδεύει «λιγότερο από μία ώρα το μήνα» για τη διαχείριση των οικονομικών του.

«Η πραγματική επένδυση είναι βαρετή. Είναι σαν να βλέπεις τη μπογιά να στεγνώνει» προσθέτει χαρακτηριστικά.

«Οι άνθρωποι μιλούν για επενδύσεις σαν να είναι ψυχαγωγία» λέει. «Θέλετε να διασκεδάσετε; Πάρτε ένα σκύλο. Θέλετε να διασκεδάσετε; Παρακολουθήστε την εκπομπή μου στο Netflix».