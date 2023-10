«Ήμουν 10 ή 11 ετών»

Ο Τζον Στάμος ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από μια πρώην μπέιμπι σίτερ και παρίστανε τον «νεκρό» για να την κάνει να σταματήσει. Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι δυσάρεστες αναμνήσεις ξύπνησαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής των επερχόμενων απομνημονευμάτων του, If You Would Have Told Me, που θα κυκλοφορήσουν στις 24 Οκτωβρίου.

«Το θυμήθηκα ελαφρώς», είπε ο 60χρονος ηθοποιός στο People την Τετάρτη. «Ήταν πάντα εκεί, αλλά το έδιωξα μακριά, όπως κάνουν οι άνθρωποι, σωστά;». Ενώ «ήταν πάντα στο πίσω μέρος» του μυαλού του, ο Στάμος «δεν το είπε» σε κανέναν.

«Έκανα τον νεκρό για να σταματήσει», θυμήθηκε. «Αλλά δεν ήταν εντελώς επιθετικό. Δεν ξέρω... Δεν ήταν καλό». Ο Στάμος συνέχισε: «Ήμουν μάλλον 10 ή 11 ετών τότε. Δεν θα έπρεπε να έχω έρθει αντιμέτωπος με τέτοια συναισθήματα».

Αν και ο ηθοποιός έγραψε για την κακοποίηση στα απομνημονεύματά του, ήταν μόνο μια σελίδα επειδή δεν ήθελε το βιβλίο του να ταυτιστεί με αυτό το γεγονός.

Ο Στάμος δεν ήθελε επίσης το επίκεντρο του μυθιστορήματός του να είναι ο γάμος και το διαζύγιό του με τη Rebecca Romijn - αλλά μίλησε στο People για τον τρομερό χωρισμό τους.

«Απλά τη μισούσα», παραδέχτηκε ο Στάμος για την πρώην του. «Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο πολύ τη μισούσα και αυτό κατέστρεψε τη ζωή μου». Ενώ θεωρούσε την ηθοποιό «διάβολο» μετά το χωρισμό τους, ο ίδιος αργότερα συμφιλιώθηκε με την ιδέα ότι είχε το ίδιο μερίδιο ευθύνης για την κατάρρευση του γάμου τους.

Αυτός και η Romijn σπάνια μιλούσαν για τον χωρισμό τους που έγινε το 2004, οριστικοποιώντας το διαζύγιό τους τον επόμενο χρόνο και προχωρώντας με την Caitlin McHugh και τον Jerry O'Connell, αντίστοιχα.

Ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «της λείπουν πολλά πράγματα» στον Στάμος κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του The Talk τον Μάιο του 2022.

Η Romijn είπε: «Το διαζύγιο μοιάζει με αποτυχία και υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να αφήσω πίσω μου και ήταν πολύ λυπηρά. Έχω πολλές πραγματικά διασκεδαστικές αναμνήσεις».

John Stamos alleges he was sexually abused by a babysitter, remembers ‘playing dead’ https://t.co/fCbSS74V8g pic.twitter.com/dFyeW3HFU1 — Page Six (@PageSix) October 18, 2023

Ο εθισμός

Στα απομνημονεύματά του ο Τζον Στάμος περιγράφει επίσης με λεπτομέρειες το πόσο χαμηλά έπεσε από τον εθισμό του στο αλκοόλ και πώς η νηφαλιότητα τον έχει διαμορφώσει μακροπρόθεσμα.

«Έπρεπε να αντιδράσω. Έπινα πάρα πολύ», λέει στο αμερικανικό περιοδικό People. «Απλώς έπεσα πολύ χαμηλά. Με περιστοίχιζαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να είναι μακριά μου».

Όπως είπε, όταν το 2015 τον συνέλαβαν υπό την επήρεια, τότε κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει κάτι με τον εθισμό του. «Συνέβη η σύλληψη μου και σκεφτόμουν "Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να επανέλθω"», θυμάται.

Ο Στάμος τελικά μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, το οποίο παραδέχεται ότι για κάποιο διάστημα «ήταν σκοτεινό». Αλλά σημείωσε ότι «άρχισε να βελτιώνεται» και αργότερα «έκανα πολλούς, πραγματικά καλούς φίλους».

Στη συνέχεια παραδέχεται ότι στον αγώνα του για απεξάρτηση τον βοήθησαν οι αδελφές του, αλλά και το ότι αμέσως μετά την αποτοξίνωση ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το «Μια πιο τρελή οικογένεια».

Τώρα, έχοντας μείνει νηφάλιος για πολλά χρόνια ο ηθοποιός λέει ότι αυτό το οφείλει στη σύζυγό του Κέιτλιν ΜακΧιού και στον γιο του Μπίλι.

«Με κράτησαν σε αυτό το μονοπάτι γιατί ακολουθώντας τον δρόμο του να είσαι νηφάλιος και να φροντίζεις τον εαυτό σου, όλοι προσπαθούν (να σε βοηθήσουν)... Οπότε το να μείνω στο μονοπάτι (της νηφαλιότητας) γίνεται κυρίως για μένα».