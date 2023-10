Ο βομβαρδισμός στο νοσοκομείο Al-Ahli Arab Hospital μαύρισε τις καρδιές και εξόργισε εκατομμύρια κόσμου.

Όμως αυτό που δεν συγκράτησαν πολλοί στον καταιγισμό των πολυήμερων βομβαρδισμών είναι πως χτυπήθηκε για δεύτερη φορά σε αυτή την πολεμική σύγκρουση.

Το νοσοκομείο ήταν ένα από τα λίγα ογκολογικά – διαγνωστικά και θεραπευτικά νοσοκομεία – στην Γάζα.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου όπως επιβεβαίωσαν δημοσιογραφικά μέσα και μέλη της εκκλησίας που το χρηματοδοτούσε, ενώ τραυματίστηκαν 4 εργαζόμενοι.

Τον Νοέμβριο θα άνοιγε στο νοσοκομείο πτέρυγα χημειοθεραπείας για τους κατοίκους της Γάζας, σε ένα μοντέρνο δυτικού τύπου νοσοκομείο.

Οι ζημιές σημειώθηκαν στους δύο πάνω ορόφους με το ακτινολογικό και την πτέρυγα υπερήχων να υφίστανται τις περισσότερες ζημιές. Το νοσοκομείο υποστηρίζονταν από την οργάνωση Αμερικανοί Φίλοι της Επισκοπής της Ιερουσαλήμ (AFEDJ).

To νοσοκομείο σύμφωνα με την ανακοίνωση των φίλων της Επισκοπής φιλοξενούσε και περιέθαλπτε 6.000 τραυματίες πριν τον πρώτο βομβαρδισμό της 14ης Οκτωβρίου.

Al-Ahli Arab Hospital, one of the main medical facilities in Gaza City, was hit with a direct Israeli military strike on Saturday. pic.twitter.com/6mcTLPxiHU

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 15, 2023