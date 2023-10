«Μαμά είμαι καλά». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 6χρονου αγοριού από την Παλαιστίνη το οποίο μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν 71χρονο στο Σικάγο την Κυριακή.

Χθες ένα τζαμί στο προάστιο Bridgeview ήταν κατάμεστο από εκατοντάδες ανθρώπους που πήγαν στην κηδεία του παιδιού για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Illinois landlord Joseph Czuba - who allegedly stabbed Wadea Al-Fayoume, six, to death - was paranoid about Hamas 'day of jihad' after listening to radio https://t.co/5tigwPsz3e pic.twitter.com/Y73XPt9ZR7

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 17, 2023