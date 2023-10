Ο σερ Μάικλ Κέιν επιβεβαίωσε ότι αποσύρθηκε από την υποκριτική, μετά την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «The Great Escaper». Κλείνει έτσι μια λαμπρή καριέρα στη διάρκεια της οποίας κέρδισε δύο Όσκαρ.

Ο 90χρονος θρύλος της υποκριτικής πρωταγωνιστεί στην ταινία πλάι στην αείμνηστη Γκλέντα Τζάκσον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, και τον John Standing. Ο Μάικλ Κέιν και η Γκλέντα Τζάκσον συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 1975 στην ταινία «The Romantic Englishwoman», με τον ηθοποιό να σημειώνει πως τα πήγαιναν πολύ καλά.

«Συνεχίζω να λέω ότι πρόκειται να αποσυρθώ. Λοιπόν το λέω τώρα. Σκέφτηκα ότι είχα μια φωτογραφία, στην οποία ήμουν ο πρωταγωνιστής και είχα απίστευτες κριτικές… Τι πρόκειται να κάνω για το ξεπεράσω αυτό;» σημείωσε σε συνέντευξή του στο BBC Radio 4 ο Μάικλ Κέιν.

«I keep saying I’m going to retire. Well I am now.»

Sir Michael Caine speaks to @Marthakearney about being an «old Cockney soldier» in his new film and real life, and what he plans to do after his last moviehttps://t.co/8jcRASa33r#R4Today pic.twitter.com/h95nLRGTMb

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) October 14, 2023