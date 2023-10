Δεν ετοιμάζει βαλίτσες για πουθενά ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Ο Ουρουγουανός κεντρικός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το σύλλογο για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος συμβολαίου και πλέον μόνο οι υπογραφές απομένουν ώστε να κάνουν το deal επίσημο!

Το συμβόλαιο του Βαλβέρδε λήγει το καλοκαίρι του 2027, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να του προσφέρει επέκταση για ακόμη ένα χρόνο, κάτι που σημαίνει πως ο 25χρονος Ουρουγουανός θα παραμείνει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για ακόμη 5 χρόνια.

Ο Βαλβέρδε πήγε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2018 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 215 εμφανίσεις με 19 γκολ και 18 ασίστ.

🔜 Done Deal! Federico #Valverde will extend his contract with #RealMadrid until 2028. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 15, 2023