Έτοιμο να εισβάλλει στη Γάζα μοιάζει το Ισραήλ καθώς το πρωί της Παρασκευής (13/10) έδωσε εντολή εκκένωσης όλων των αμάχων από τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό σημαίνει ότι σε 24 ώρες ένα εκατομμύριο άμαχοι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Χαμάς κάλεσε τους κατοίκους να μην υπακούσουν στην εντολή του Ισραήλ.

Παράλληλα εντείνεται ο κίνδυνος τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε απόφαση απομάκρυνσης αμάχων θα έχει «καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες».

Εν τω μεταξύ η απόφαση του Ισραήλ έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να καλούν το Τελ Αβίβ να σταματήσει.

Παράλληλα συνεχίζονται οι μάχες και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, ειδικά μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς στον πολιορκημένο θύλακα. Στους 1.537 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των θυμάτων στη Γάζα, ενώ άλλοι 6.612 είναι τραυματίες. Άλλοι 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ στο Πεκίνο δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Ο διπλωμάτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο το κίνητρο της επίθεσης που δεν έλαβε χώρα στην πρεσβεία διερευνάται.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ο διπλωμάτης δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενδέχεται να έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης με αντισημιτικά κίνητρα.

Σύμφωνα με τη Χαμάς από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σκοτώθηκαν 13 όμηροι ανάμεσά τους και ξένοι.

Νωρίτερα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκαν 750 «στρατιωτικοί στόχοι» στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην Ιορδανία βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσει με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η συνάντηση θα γινόταν στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ωστόσο δεν θεωρείται ασφαλές για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να βρεθεί στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα το γεγονός για τους κινδύνους ασφαλείας που υπάρχουν από την πλευρά των ΗΠΑ, αποτυπώνεται σύμφωνα με το AlJazeera κι από το γεγονός ότι Αμερικανός ΥΠΕΞ προσγειώθηκε με στρατιωτικό C-130.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και για τον επαναπατρισμό 500-600 Αμερικανών στη Γάζα.

Το διπλωματικό ταξίδι έχει ως στόχο στο να αποφευχθεί η κλιμάκωση του πολέμου αλλά δεν έχει ως στόχο τη διακοπή των εχθροπραξιών, καθώς ο Μπλίνκεν δεν έχει αναφέρει κάτι ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητα προς τη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έφτασε σήμερα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, για επίσκεψη σε ένδειξη αλληλεγγύης στο Ισραήλ το οποίο τελεί ακόμη υπό το σοκ της πρωτοφανούς για το εβραϊκό κράτος πολυαίμακτης επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Ο Όστιν αναμένεται να έχει συνάντηση κυρίως με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κατά την επίσκεψή του, η οποία γίνεται την επομένη αυτής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Νωρίτερα, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Όπως ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκαν 750 «στρατιωτικοί στόχοι».

Μάλιστα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, διακρίνονται κτίρια να δέχονται χτυπήματα από πυραύλους και να μετατρέπονται σε χαλάσματα.

«Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να επιτίθεται σθεναρά εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας και απόψε επιτέθηκε σε περίπου 750 στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων σηράγγων της Χαμάς, στρατιωτικά συγκροτήματα και θέσεις, σπίτια ανώτερων αξιωματούχων που χρησίμευαν ως στρατιωτικά αρχηγεία, στρατιωτικές αποθήκες, δωμάτια επικοινωνίας», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Ο βετεράνος Αιγύπτιος πολιτικός, Μουσταφά Μπακρί, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να οδηγήσει τους Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο.

«Μοιάζει ότι αυτή η προειδοποίηση προμηνύει επικείμενη χερσαία εισβολή και αναγκάζει τον εκτοπισμό των ανθρώπων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαλείψουν το όνειρο της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους», έγραψε ο Μπακρί σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Την ολοκλήρωση της επιχείρησης επιστροφής των Ελλήνων επισκεπτών και κατοίκων του Ισραήλ ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ελλάδα -συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς επαναπατρισμό πολιτών από την εμπόλεμη ζώνη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, επέστρεψαν οι πρώτοι 90 Έλληνες επισκέπτες, ενώ την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, άλλοι 68. Τέλος, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, επέστρεψαν 72 Έλληνες κάτοικοι Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν επιθυμία για επαναπατρισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

«Αυτό είναι ένα χάος, κάνεις δεν ξέρει τι να κάνει», δήλωσε στο Associated Press, η Ίνας Χαμντάν, μία αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ, ενώ έπιανε ό,τι μπορούσε και τα πέταγε μέσα σε τσάντες. Ταυτόχρονα ακούγονταν οι φωνές πανικού των συγγενών της.

Όπως είπε το προσωπικό του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα έχει πάρει εντολή να εκκενώσει προς το πέρασμα Ράφα στον νότο.

Από την πλευρά του η Νεμπάλ Φαρσάκ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Γάζας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν τόσο γρήγορα με ασφάλεια ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

«Ξεχάστε το φαγητό, τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα. Η μόνη ανησυχία τώρα είναι εάν θα καταφέρεις, εάν θα ζήσεις», είπε χαρακτηριστικά μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Τι θα συμβεί στους ασθενείς μας;», διερωτήθηκε. «Έχουμε πληγωμένους, έχουμε ηλικιωμένους, έχουμε παιδιά σε νοσοκομεία», είπε ακόμα και σημείωσε πως αρκετοί γιατροί αρνούνται να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία και να εγκαταλείψουν τους ασθενείς.

Ο απεσταλμένος του Al Jazeera, Σαφουάτ Αλ Καλούτ ανέφερε πως οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού να πάνε ακόμα κι εάν μετακινηθούν νότια.

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι πακετάρουν, είναι μπερδεμένοι και δεν έχουν σχέδιο, δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τώρα τα παιδιά μου με ρωτάνε: ‘πού να πάμε;’, τους απάντησα: ‘δεν ξέρω’».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους αμάχους που βρίσκονται στα καταφύγια της UNRWA περιλαμβανομένων των σχολείων», ανέφερε η υπηρεσία στην πλατφόρμα X.

🛑UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools.

Στη Νέα Υόρκη, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γνωστοποίησε προτού καν δημοσιοποιηθεί η διαταγή του ισραηλινού στρατού πως επρόκειτο να ζητηθεί η κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων, υπολογίζοντας πως αφορά περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Προειδοποίησε πως εκκένωση αυτού του εύρους θα ήταν «αδύνατη» χωρίς να «προκληθούν καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες».

Σε αυτές τις περιστάσεις «τα Ηνωμένα Έθνη καλούν αυτή η διαταγή (…) να ανακληθεί για να αποτραπεί η μεταμόρφωση αυτής που είναι τραγωδία σε καταστροφή», επέμεινε.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, αντέδρασε έντονα.

«Η αντίδραση του ΟΗΕ» στην προειδοποίηση του Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας είναι «ντροπή» ανέφερε, κατηγορώντας παράλληλα τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων από μέρους της Χαμάς.

Δημοσίευμα του BBC αναφέρει ότι ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο φέρεται να έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι πιθανό να σταθμεύσει στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία δήλωσε ότι δύο από τα οπλισμένα πολεμικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά την ενημέρωση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, από τον Γιοάβ Γκαλάντ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αγνοήσουν την προειδοποίηση του Ισραήλ να μετακινηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Λωρίδας προς νότιες περιοχές.

Ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πως η προειδοποίηση για απομάκρυνση του πληθυσμού είναι μια απόπειρα του Ισραήλ «να μεταδώσει και να περάσει ψευδή προπαγάνδα, με στόχο να σπείρει σύγχυση μεταξύ των κατοίκων και να βλάψει την συνοχή του εσωτερικού μετώπου μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Καλούμε τους πολίτες μας να μην ασχοληθούν μ’ αυτές τις απόπειρες, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες από αγνοούμενους από το φεστιβάλ Supernova, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το περασμένο Σάββατο.

Η 40χρονη Μοράν, καλλιτέχνιδα που έφτιαχνε και ασημένια κοσμήματα, βρισκόταν στο φεστιβάλ αυτό προκειμένου να πουλήσει τα κοσμήματά της.

Στο Tik Tok ανέβηκε ένα βίντεο όπου δείχνει την Μοράν να προσεύχεται και να μιλούν αραβικά. Είναι το μοναδικό στοιχείο που έχει βρεθεί για την 40χρονη.

Ο σύζυγος της αδερφής της, Νταν Μορ, μιλά αποκλειστικά στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την 40χρονη.

«Ήταν πολύ ενθουσιασμένη που θα έπαιρνε μέρος σε αυτό το πάρτι – γιορτή για την ελευθερία – στα νότια του Ισραήλ. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, ευγενική ψυχή, ακτιβίστρια για τα ζώα, όμορφη, ψηλή, ήθελε μονίμως να δίνει, να βοηθά.

Η απόφαση του Ισραήλ να διατάξει εκκένωση της Γάζας έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις καθώς το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Δημοκρατικούς, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), τόνισε πως αυτό πρέπει να σταματήσει.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να δει ότι να διατάσσεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους να μετακινηθούν σε 24 ώρες δεν είναι πιθανό. Είναι απαράδεκτο. Ο ΟΗΕ το θεωρεί «απίθανο» χωρίς ‘καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες’. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνδυνο σχεδόν τα μισά είναι παιδιά. Πρέπει να το σταματήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Any person can see that ordering 1+ million people to move in under 24 hours is not possible. It is unacceptable.

The UN has already deemed the order “impossible” without “devastating humanitarian consequences.”

Humanity is at stake. Nearly half are children. We must halt this https://t.co/DRMGjJfZZI

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 13, 2023