Ο στρατός του Ισραήλ, επιβεβαίωσε πως έδωσε τελεσίγραφο για απομάκρυνση εντός 24 ωρών, 1,1 εκατομμυρίων παλαιστινίων, στην πόλη της Γάζας προς νότο, διαμηνύοντας πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε, την έβδομη ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ο στρατός ανέφερε πως ζητεί «την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» –το τείχος– που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε τους κατοίκους να αγνοήσουν το τελεσίγραφο του Ισραήλ να μετακινηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Λωρίδας προς νότιες περιοχές.

Ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πως η προειδοποίηση για απομάκρυνση του πληθυσμού είναι μια απόπειρα του Ισραήλ «να μεταδώσει και να περάσει ψευδή προπαγάνδα, με στόχο να σπείρει σύγχυση μεταξύ των κατοίκων και να βλάψει την συνοχή του εσωτερικού μετώπου μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Καλούμε τους πολίτες μας να μην ασχοληθούν μ’ αυτές τις απόπειρες, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου».

As Gaza moved closer to a humanitarian catastrophe with the death toll rising and vital supplies running low, Israel massed tanks on the enclave’s border and said there would be no pause in its siege of the Gaza Strip until all its hostages were freed https://t.co/88CZk1lMrC pic.twitter.com/e7QzXg0Cdb

— Reuters (@Reuters) October 13, 2023