Η Τουρκία ανέστειλε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ λόγω της επίθεσής του στη Γάζα, επικαλούμενη την «επιδεινούμενη ανθρωπιστική τραγωδία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι τα μέτρα θα ισχύσουν έως ότου το Ισραήλ επιτρέψει μια «αδιάκοπη και επαρκή ροή» βοήθειας στη Γάζα.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε πέρυσι σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια (5,6 δισ. στερλίνες).

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι ενεργεί σαν «δικτάτορας».

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε στον Χ ότι ο κ. Ερντογάν «αγνοεί τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των επιχειρηματιών και αγνοεί τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες».

Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να βρει εναλλακτικές λύσεις για το εμπόριο με την Τουρκία, με έμφαση στην τοπική παραγωγή και στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024