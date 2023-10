Ένα σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένας άγνωστος άντρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη στη μέση του δρόμου, στο Πεκίνο

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Στη συνέχεια, το θύμα σηκώνεται και φεύγει από το σημείο, ενώ και ο δράστης αποχωρεί κουτσαίνοντας.

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.

The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya

