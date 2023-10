Η νίκη της εθνικής Αργεντινής με 1-0 επί της Παραγουάης ήρθε μετά από το αξιοσημείωτο ψαλίδι του Νικολάς Οταμέντι στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 53ο λεπτό του παιχνιδιού και κατά το διάστημα που αγωνίστηκε κατάφερε να βάλει σε μπελάδες την αντίπαλη άμυνα.

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, ο Μέσι τα έβαλε με τον επιθετικό της Παραγουάης, Αντόνιο Σανάμπρια. Οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο, με τον τελευταίο μάλιστα να προβαίνει σε μία άσεμνη πράξη και να φτύνει τον Αργεντινό αστέρα, την ώρα που ο τελευταίος είχε γυρίσει την πλάτη του.

Η ανταλλαγή «γαλλικών» μεταξύ Μέσι και Σανάμπρια ήταν τόσο τεταμένη που κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα και ο αμυντικός Γκουστάβο Γκόμες χρειάστηκε να μεσολαβήσει και να ζητήσει από το αστέρι της «Αλμπισελέστε» να παραμείνει ψύχραιμος. Ο «Pulga» αντάλλαξε ακόμη και λίγα λόγια με τον Ρίτσαρντ Σάντσες, αλλά εκείνος δεν έδωσε συνέχεια.

Ήταν περισσότερο από γνωστό ότι ο Μέσι επρόκειτο να ρωτηθεί για αυτή την αγενή αντίδραση από τον Παραγουανό. Αν και το υποβάθμισε για να μην γίνει σημαντικό, ο 36χρονος αστέρας τόνισε ότι στα αποδυτήρια ενημερώθηκε για το περιστατικό: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Μου είπαν στα αποδυτήρια ότι ένας από αυτούς με είχε φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν ποιος ήταν. Δεν το είδα. Μόνο μου είπαν. Ούτε εγώ θέλω να δώσω σημασία γιατί παντού θα το σχολιάζουν και θα είναι χειρότερο. Θα γίνει γνωστό, οπότε καλύτερα να το αφήσεις εκεί».

🚨🗣 Lionel Messi: «Sanabria (Paraguay player)? They told me in the locker room that someone spat on me. The truth is that I don’t even know who that boy is. I prefer not to talk, otherwise he’s going to go out and talk everywhere and will be known.»pic.twitter.com/tA4VtHGZfk

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 13, 2023