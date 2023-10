Με αποκλεισμό έως και τέσσερα χρόνια κινδυνεύει ο Πολ Πογκμπά καθώς βγήκε θετικό στην ουσία της τεστοστερόνης και το δεύτερο δείγμα του στο πλαίσιο ελέγχου ντόπινγκ.

Ο Πογκμπά περίμενε τα αποτελέσματα και του δεύτερου δείγματος του ελέγχου ντόπινγκ που είχε υποβληθεί μετά από τυχαίο τεστ που έγινε μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Ουντινέζε στις 20 Αυγούστου, αγώνα κατά τον οποίο ήταν αναπληρωματικός.

Ούτε ο Πογκμπά ούτε η Γιουβέντους έχουν αμφισβητήσει δημόσια τα αποτελέσματα των δοκιμών.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested doping positive also to backup sample today.

🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/SzLedWaTey

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023