«Το τραύμα για το θύμα δεν τελειώνει»

Ένας νέος νόμος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή της θανατικής ποινής σε άτομα που βιάζουν παιδιά κάτω των 12 ετών βρίσκεται σε ισχύ από την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στην πολιτεία Φλόριντα, των ΗΠΑ.

Το αμφιλεγόμενο μέτρο πιθανότατα θα προκαλέσει νομικές προκλήσεις, καθώς σε προηγούμενες υποθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Φλόριντα έχουν απαγορεύσει τις θανατικές ποινές για βιαστές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ron DeSantis κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου την 1η Μαΐου είχε δηλώσει ότι το μέτρο είναι «για την προστασία των παιδιών».

«Δυστυχώς, στην κοινωνία μας, έχουμε πολύ ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών. Αυτά είναι πραγματικά τα χειρότερα από τα χειρότερα. Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων είναι συχνά κατά συρροή παραβάτες» σημείωσε ο ίδιος.

Οι δικαστές θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλουν τη θανατική ποινή ή να καταδικάσουν τους κατηγορούμενους σε ισόβια κάθειρξη. Εάν λιγότεροι από οκτώ ένορκοι προτείνουν το θάνατο, οι δικαστές θα πρέπει να επιβάλουν ισόβια κάθειρξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επικεφαλής της οργάνωσης «Floridians for Alternatives to the Death Penalty», Maria DeLiberato, που μάχεται ενάντια της θανατικής ποινής στην πολιτεία, δήλωσε πως δεν διαφωνεί με το παραπάνω μέτρο.

«Φυσικά, η παιδική σεξουαλική επίθεση είναι ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που μπορεί κανείς να σκεφτεί» λέει η DeLiberato. Η ίδια ως δικηγόρος εξηγεί πως παρόλο που το μέτρο βρίσκεται σε ισχύ το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να ανατρέψει την αρχική του απόφαση για να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Τονίζει πως το τραύμα για το εκάστοτε θύμα δεν τελειώνει εκεί.

Το 30% των παιδιών κακοποιείται από μέλη της οικογενείας

«Έχουμε να κάνουμε με ένα θύμα, το οποίο πρέπει να είναι παρών στη μακρά δικαστική διαδικασία, γιατί μία υπόθεση θανατικής ποινής δεν είναι σύντομη. Δεν φεύγει γρήγορα. Υποφέρει για χρόνια και χρόνια και χρόνια» σημειώνει.

Η DeLiberato επισημαίνει επίσης τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το Child Welfare Information Gateway.

Περίπου το 90 τοις εκατό των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών γνωρίζουν τον θύτη τους και περίπου το 30 τοις εκατό των παιδιών κακοποιούνται από μέλη της οικογένειας.

«Λοιπόν, τώρα, έχετε όλη αυτή τη δυναμική όπου ένα παιδί πρόκειται να φέρει το βάρος μιας πιθανής θανατικής ποινής σε έναν γείτονα, έναν θείο, έναν παππού…» καταλήγει η DeLiberato.