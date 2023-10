Την Πέμπτη η ανακοίνωση

Η Κινέζα συγγραφέας της πρωτοπορίας Xue, 70 ετών, προηγείται με το γραφείο στοιχημάτων Ladbrokes να δίνει πιθανότητες 8/1 να κερδίσει το διάσημο λογοτεχνικό βραβείο.

Ο νικητής αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη, περίπου το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. «Είναι ένα ευρύ πεδίο όσον αφορά τις αποδόσεις, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι παίκτες του στοιχήματος πείθονται γρήγορα από τις πιθανότητες της Can Xue» δήλωσε ο Alex Apati της Ladbrokes.

Η Xue, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Deng Xiaohua, είχε ήδη συμπεριληφθεί στη μακρά λίστα για το διεθνές βραβείο Booker για το μυθιστόρημά της Love in the New Millennium, σε μετάφραση της Annelise Finegan Wasmoen, και τη συλλογή διηγημάτων I Live in the Slums, σε μετάφραση των Karen Gernant και Chen Zeping.

Το σημαντικότερο έργο

Το βραβείο απονέμεται «στο πρόσωπο που θα έχει παραγάγει στον τομέα της λογοτεχνίας το σημαντικότερο έργο σε μια ιδανική κατεύθυνση», σύμφωνα με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ το 1895. Φέτος, το χρηματικό ποσό του βραβείου θα ανέλθει σε 11 εκατ. σουηδικές κορώνες (950.000 ευρώ), από 10 εκατ. σουηδικές κορώνες.

Μετά την Xue σε απόδοση 12/1 ακολουθεί ο Ιάπωνας συγγραφέας Μουρακάμι, 74 ετών, του οποίου τα μυθιστορήματα περιλαμβάνουν το «Νορβηγικό δάσος», το «Ο Κάφκα στην ακτή» και το «1Q84». Εδώ και πολύ καιρό εμφανίζεται ως πιθανός νικητής και το 2013 ήταν το φαβορί των στοιχημάτων με απόδοση 3-1, αν και τελικά κέρδισε η Άλις Μονρό.

Μετά τον Μουρακάμι με 14/1 είναι ο 84χρονος Τζέραλντ Μαρνέιν, ο Αυστραλός συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα «Οι Πεδιάδες» και «Inland». Το έργο του είναι συχνά αυτοαναφορικό. Σε ένα δοκίμιο τον Ιούνιο στον Guardian, ο Έμετ Στίνσον έγραψε ότι «η διεθνής αναγνώριση του Μαρνέιν έχει καθυστερήσει».

Στον χορό των αποδόσεων

Επίσης, απόδοση 14/1 δίνεται στον 69χρονο Λάσλο Κρασναχορκάι, τον Ούγγρο μυθιστοριογράφο και σεναριογράφο. Στα μυθιστορήματά του περιλαμβάνονται τα «Sátántangó» και «Η μελαγχολία της αντίστασης», ενώ κέρδισε το διεθνές βραβείο Booker το 2015.

Επτά συγγραφείς έχουν αποδόσεις 16/1: Μίρτσεα Τσαρταρέσκου (Ρουμάνος), Πιερ Μισόν (Γάλλος), Σαλμάν Ρουσντί (Ινδός-Βρετανοαμερικανός) και Τόμας Πίντσον (Αμερικανός).

Το περσινό βραβείο απονεμήθηκε στη Γαλλίδα συγγραφέα Ανί Ερνό, το έργο της οποίας είναι κυρίως αυτοβιογραφικό. Ήταν, δε, το φαβορί των στοιχημάτων για τη νίκη το 2021.

Συνολικά 115 άτομα έχουν βραβευτεί με το Νόμπελ λογοτεχνίας από το 1901. Αν η Xue κερδίσει, θα είναι η 18η γυναίκα που θα κερδίσει το βραβείο και η δεύτερη Κινέζα, μετά την Mo Yan που τιμήθηκε το 2012.

Ο κινεζικής καταγωγής Gao Xingjian κέρδισε το βραβείο το 2000, αλλά είναι Γάλλος πολίτης.

