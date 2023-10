Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στη Μούρθια για τους τουλάχιστον 13 νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρα διασκέδασης της περιοχής. Ακόμα έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες των υπεύθυνων των κλαμπ και των αρμόδιων αρχών.

Από τις 13 σορούς που ανασύρθηκαν από το κατεστραμμένο κτίριο έχουν ταυτοποιηθεί μόνο τρεις και η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα. Αγνοούμενοι είναι συνολικά 18 άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των 10 που δεν έχουν ταυτοποιηθεί) γεγονός που προκαλεί φόβους για αύξηση του αριθμού των νεκρών.

Έξω από το κέντρο έχουν φτάσει συγγενείς των αγνοουμένων που αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους, κυρίως νέους που διασκέδαζαν στα νυχτερινά κέντρα.

Ο δήμαρχος José Ballesta δήλωσε ότι ο δήμος θα συνεισφέρει στις δικαστικές έρευνες και ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν όποιον κι αν αφορούν, ιδιώτη ή δημόσιο λειτουργό.

Ο ίδιος δεν ανέφερε κάποιο παραπάνω στοιχείο για το εάν οι επιχειρήσεις είχαν τηρήσει όλους τους απαραίτητους κανόνες για την ασφάλεια, αλλά είπε ότι έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες να ελέγξουν αν τηρήθηκαν όσα προβλέπονται.

At least a dozen people have been killed in a fire in a nightclub in Murcia in southeast Spain, emergency services said, adding that rescuers were still searching for people unaccounted for after the blaze https://t.co/9Px3UIvBMm pic.twitter.com/JKwBY6xWjX

— Reuters (@Reuters) October 1, 2023