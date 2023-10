Συγκλονισμένη από την τραγωδία με τουλάχιστον 13 νεκρούς μετά από φωτιά σε κλαμπ, είναι η τοπική κοινωνία της Μούρθια στην Ισπανία.

Όπως είπε ο πατέρας της 28χρονης, σύμφωνα με την El Mundo, η κόρη τους, τους έστειλε στις 6 το πρωί ένα μήνυμα.

«Έλεγε “μαμά σ’ αγαπώ, θα πεθάνουμε”» είπε συντετριμμένος ο πατέρας της αγνοούμενης και είπε ότι στην ηχογράφηση ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν να ανάψουν τα φώτα για να μπορούν να βλέπουν.

Μετά το μήνυμα, το κινητό της νεαρής απενεργοποιήθηκε.

Ο πατέρας της, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί λέει ότι η κόρη τους είχε βγει με τις φίλες της στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά, «επειδή δεν υπάρχουν κλαμπ στην Καραβάκα, όπου μένουμε».

Οι ερευνητές της αστυνομίας δεν μπόρεσαν ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου κατάρρευσης.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων θα πάρει καιρό, είπε ο Σεράλ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ο απολογισμός, ο οποίος αυξάνεται διαρκώς, έχει φθάσει τους 13 νεκρούς. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

