Ο Τζέιμς Κάμερον έχει στο ενεργητικό του πολλές ώρες γυρισμάτων και πολλή μεγάλη εμπειρία. Παρά ταύτα ο διάσημος σκηνοθέτης σε μια sold-out συνάντηση ερωταπαντήσεων με το κοινό μετά τη νέα προβολή της ταινίας στο πλαίσιο του Beyond Fest, αποκάλυψε μία περιπέτεια που έζησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Άβυσσος».

Η ταινία γυρίστηκε στο Γκάφνι της Νότιας Καρολίνας, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ωστόσο για τις ανάγκες των γυρισμάτων κάποιοι από τους ηθοποιούς όπως ο Εντ Χάρις, υποχρεώθηκε σε υποβρύχια καταδυτική εκπαίδευση, ενώ ο 30χρονος τότε Κάμερον ήταν ήδη έμπειρος δύτης.

«Δουλεύαμε σε βάθος 30 μέτρων. Για να μπορώ να μετακινώ την κάμερα στον βυθό, φορούσα βάρη γύρω από τα πόδια μου και γύρω από τη μέση μου» είπε ο Κάμερον προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή ο εξοπλισμός του άρχισε να καταρρέει και κανείς από το συνεργείο δεν το είχε αντιληφθεί. Μέχρι τη στιγμή που τον είδαν οι «δύτες άγγελοι (ασφαλείας).

Ο δύτης ασφαλείας μου βάζει έναν ρυθμιστή στο στόμα που δεν είχε ελέγξει. Είχε παραμείνει στον πυθμένα της δεξαμενής για τρεις εβδομάδες και είχε ένα σκίσιμο στο διάφραγμα. Έτσι πήρα μια βαθιά ανάσα… νερού», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ το πλήθος άκουγε με κομμένη ανάσα.

