Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σταθμοί του μετρό, δρόμοι και οι αυτοκινητόδρομοι της Νέας Υόρκης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τουλάχιστον ένας τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο LaGuardia έκλεισε για λίγο την Παρασκευή. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται να έχει σχηματιστεί καταρράκτης με τα νερά της βροχής μέσα σε σταθμούς του μετρό.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένες περιοχές της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα νερά και χρειάστηκαν διάσωση, ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα», δήλωσε η κυβερνήτης Kathy Hochul.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη Νέα Υόρκη, το Long Island και την κοιλάδα Hudson λόγω των ακραίων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται σε όλη την περιοχή», ανέφερε στο X, πρώην Twitter.

Η ίδια συνέστησε στους πολίτες να λάβουν μέτρα για να παραμείνουν ασφαλείς και «να μην επιχειρήσουν ποτέ να βγουν σε πλημμυρισμένους δρόμους», καθώς υπάρχει ο φόβος ότι λόγω της υποχώρησης της βροχόπτωσης πολλοί θα είναι αυτοί που θα επιχειρήσουν να κυκλοφορήσουν ενώ ακόμα τα νερά των πλημμυρών δεν έχουν υποχωρήσει.

State of emergency declared in New York city due to floods. Via @HarrisonKrank pic.twitter.com/t1uCk4yXsR — National Crime Investigation Bureau(NGO),Bengaluru (@CrimeBangalore) September 30, 2023



Στη Νέα Υόρκη βρέχει όλον τον Σεπτέμβριο αλλά η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών προκάλεσε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τον τελευταία μήνα η Νέα Υόρκη είχε 14 ίντσες βροχής μέχρι τώρα, καθιστώντας τον Σεπτέμβριο τον πιο βροχερό από το 1882, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Μπρούκλιν

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο Μπρούκλιν. Περισσότερες από 2,5 ίντσες βροχής καταγράφηκαν μέσα σε μία ώρα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Νέας Υόρκης το αποχετευτικό σύστημα της πόλης έχει σχεδιαστεί για να αντέχει μόνο 1,75 ίντσες την ώρα.

Στο South Williamsburg, στο Μπρούκλιν, εργάτες περπάτησαν μέσα σε νερό μέχρι τα γόνατα καθώς προσπαθούσαν να ξεβουλώσουν μια αποχέτευση, ενώ χαρτόνια και άλλα συντρίμμια επέπλεαν.

Δραπέτευσε ένα λιοντάρι της θάλασσας

Ένα θηλυκό λιοντάρι της θάλασσας δραπέτευσε για λίγο από τον περίβολό του στον ζωολογικό κήπο Central Park της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, όταν η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρα στην πισίνα του.

Το λιοντάρι της θάλασσας κατάφερε να βγει κολυμπώντας από την πλημμυρισμένη πισίνα και να περιπλανηθεί στη γύρω περιοχή προτού επιστρέψει στον περίβολό του, τον οποίο μοιράζεται με άλλους δύο θαλάσσιους λέοντες.

«Κανένας υπάλληλος ή επισκέπτης δεν κινδύνευσε και το λιοντάρι της θάλασσας παρέμεινε εντός του ζωολογικού κήπου, χωρίς ποτέ να παραβιάσει τη δευτερεύουσα περίμετρο του ζωολογικού κήπου» ανέφεραν οι υπεύθυνοι.

Between midnight and the afternoon, rainfall rates up to 2 inches per hour dropped more than 5 inches of water on Central Park & more than 8 inches on John F. Kennedy Inter. Airport—a record for any calendar day in the latter. Cars struggle in a flooded street in Brooklyn, N.Y., pic.twitter.com/P06kfm80n1 — Shantanu Kumar Singh (@theshantanumum) September 30, 2023

🚨#BREAKING: Sea lions have escaped the Central Park zoo due severe flooding ⁰

📌#Manhattan | #NewYork Due to the extreme flooding that is occurring across New York City, the water level in the Sea Lion area rose significantly. As a result, the Sea Lions were able to swim over… pic.twitter.com/XCZ5FFZK5B — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 29, 2023