Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και πιθανότατα αντανακλούν μια «νέα κανονικότητα», δήλωσε το Σάββατο η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ.

«Βεβαίως και ξέρουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ως νέα κανονικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά η Χόκουλ.

A habitable planet is more important than fossil fuel company profits. Pass it on.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένα μέρη της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ, καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές Πολιτείες.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και «παρέλυσαν» τη λειτουργία του μετρό, καθώς πολλοί σταθμοί του δικτύου πλημμύρισαν και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους. Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στα αεροδρόμια.

New York City subway, for the first time in years the vagons are cleaned, and this could not be possible without the floods. #flashflood #flooding #flood #newyork #newyorkcity #nyc #brooklyn #rain #streetflooding #brooklynflooding #Manhattan | #NewYork pic.twitter.com/AesC1Atcoa

