Θα μπορούσε να είναι μια ιστορία θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια τρελή γιατρό αποφασισμένη να ελέγξει απόλυτα τις σεξουαλικές ορμές των μικρών παιδιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα καλά κρυμμένο μυστικό της Αυστρίας, που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας και τα θύματα του είναι αποφασισμένα να το επικοινωνήσουν παντού για να μην συμβεί ποτέ ξανά σε κανέναν.

Μια νύχτα του Μαρτίου το 2021 η Ίβι Μέιζες, μια φωτορεπόρτερ από την Ουάσιγκτον, άνοιξε τον φορητό υπολογιστή της και με τρεμάμενα χέρια έγραψε στη μηχανή αναζήτησης της Google τη διεύθυνση μιας βίλας στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, αφηγείται η ίδια στο New Yorker.

Για δεκαετίες ολόκληρες η Ίβι, σήμερα 55 ετών, στοιχειωνόταν από αναμνήσεις της συγκεκριμένης οικίας, στην οποία έζησε έγκλειστη για πολλούς μήνες όταν ήταν 8 ετών. Μπορούσε ακόμα να φέρει πολύ εύκολα στο μυαλό της το εξωτερικό της σε απαλό κίτρινο χρώμα και να θυμηθεί τη στριφογυριστή σκάλα στο κέντρο της με κάθε λεπτομέρεια, αλλά όσα συνέβησαν εκεί μέσα δεν αποκάλυψε ποτέ ούτε στον ψυχοθεραπευτή, στον οποίο πιστώνει, όπως λέει, τη σωτηρία της.

Το βράδυ, που την σήκωσαν από το κρεβάτι της θετής οικογένειας της σε μια κοντινή κοιλάδα των Άλπεων, παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη της, όπως και τα δεκάδες παιδιά με τα οποία υποχρεώθηκε να συμβιώσει από τη μία μέρα στην άλλη υπό την επιτήρηση ενηλίκων με ιατρικές ρόμπες που τους έδιναν σε τακτικά χρονικά διαστήματα χάπια και τους έκαναν ενέσεις. «Βitte, Löffel» (παρακαλώ, κουτάλι), «bitte, Gabel» (παρακαλώ, πιρούνι), είναι δύο φράσεις που ακόμη της προκαλούν ανατριχίλα και όταν πρέπει να τις πει η ίδια, αφού είναι συνδεδεμένες με το λιτό φαγητό σε περίπου στρατιωτικές συνθήκες που έτρωγε μετά το σχολείο και πριν πέσει για ύπνο, εκεί παρατημένη στη βίλα στα βουνά του Τυρόλου.

Πως πίεζε κάθε βράδυ τα χέρια της στα πλευρά της και έλεγε στον εαυτό της ξανά και ξανά ότι δεν έπρεπε να βρέξει το κρεβάτι της, γιατί είχε μάθει πια καλά τι θα ακολουθούσε, σκέφτεται σήμερα. Οι άνθρωποι με τις ρόμπες θα έμπαιναν μέσα στο δωμάτιο, θα την ξυπνούσαν και θα την έσερναν μέχρι το μπάνιο, όπου θα την ανάγκαζαν να πλυθεί ολόκληρη με κρύο νερό, πριν την αφήσουν να μείνει όρθια όλη τη νύχτα στη γωνία με κλειστά τα φώτα.

