Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά σε ένα εξοργιστικό ρατσιστικού τύπου περιστατικό που συνέβη σε αθλητική διοργάνωση στην Ιρλανδία τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς.

Στο παιδικό πρωτάθλημα δόθηκαν μετάλλια σε όλα τα κορίτσια, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις ηλικίες. Στο βίντεο, αξιωματούχος της ομοσπονδίας Gymnastics Ireland φαίνεται να απονέμει μετάλλια σε όλα τα λευκά κορίτσια που στέκονται στη σειρά, «παρακάμπτοντας» μόνο τη μαύρη αθλήτρια.

Το κοριτσάκι συνέχισε να κοιτά σαστισμένο, αλλά δεν πήρε ποτέ μετάλλιο.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023