Γιοι του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη ήταν οι δύο από τους πέντε νεκρούς στο τροχαίο δυστύχημα που είχε η ελληνική αποστολή στη Λιβύη στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής που εστάλη μετά τις φονικές πλημμύρες στη χώρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σχολείου της Βεγγάζης, Γιώργος Σαγιάνος, ο οποίος ήταν παρών από τη στιγμή που έφτασε η ελληνική αποστολή στη Λιβύη ανέφερε ότι οι τρεις από τους νεκρούς εκτελούσαν χρέη διερμηνέα, οι δύο ήταν παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας του Κανάκη Μανδαλιού και ο τρίτος ένα παιδί μεικτής οικογένειας.

«Χθες το πρωί στις 10 έφτασε το C-130 με τον γενικό πρόξενο, Σταύρο Βενιζέλο, τους τρεις μεταφραστές εκ των οποίων οι δύο είναι παιδιά του προέδρου της κοινότητας του Κανάκη του Μανδαλιού, ένα παιδί μεικτής οικογένειας και τα 15 μέλη της αποστολής. Η αποστολή αποτελείτο από δύο γυναίκες τραυματιοφορείς και γιατρούς και ανιχνευτές καταδρομών, άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά», ανέφερε αρχικά ο κ. Σαγιάνος.

«Στο αεροδρόμιο μας περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Λίβυο πρέσβη αντιπρόσωπο στην Ε.Ε. Αφού έγιναν οι σχετικές δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, υπήρχε ένα κοντέινερ για να πάρει όλη τη βοήθεια και να τη μεταφέρει μαζί με την αποστολή στη Ντέρνα. Υπήρχε ένα καινούριο λεωφορείο, ολοκαίνουριο με 0 χιλιόμετρα 24 θέσεων και δύο αυτοκίνητα του λιβυκού στρατού για συνοδεία και γιατί επειδή αυτή τη στιγμή η εθνική οδός έχει καταστραφεί για να πας στη Ντέρνα πρέπει να πας από τα βουνά και να περάσεις μέσα από τα χωριά», προσέθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Σαγιάνος βαθιά θλιμμένος από την τραγωδία και με τρεμάμενη φωνή αναφέρθηκε στο πώς έγινε το τροχαίο, όπου όπως είπε σκοτώθηκαν τα πέντε άτομα που βρίσκονταν μπροστά αριστερά στο λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή.

«Στο χωριό Μαράουα κατά τις 14:30 ένα αυτοκίνητο με μία οικογένεια, το οποίο έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα έπεσε πάνω στο λεωφορείο και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά. Η λιβυκή οικογένεια κάηκε και τα πέντε άτομα που βρίσκονταν μπροστά αριστερά στο λεωφορείο, όπου επέβαιναν κάηκαν κι αυτά. Αυτό είναι το γεγονός, ένα ατύχημα. Οποιαδήποτε καπήλευση αυτού του γεγονότος είναι αίσχος. Οι Λίβυοι, ο υπουργός Εξωτερικών ήταν μαζί μας μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν μας άφησαν ούτε ένα λεπτό. Οι ίδιοι οι στρατιώτες κατέθεσαν ότι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι τέτοια ανταπόκριση», είπε ακόμα.

Μάλιστα ο ίδιος επειδή ήταν μεταφραστής του προξένου Σταύρου Βενιζέλου μετέφερε πως η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανέφερε πως θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών για να μεταφέρουν τα συλλυπητήριά τους και για να παραστούν στην κηδεία των μελών της ελληνικής αποστολής που χάθηκαν στο τροχαίο.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023