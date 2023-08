Στην γραμμή, δημιουργίας τετελεσμένων για το Κυπριακό, επιμένει η Τουρκία, μετά τη διεθνή καταδίκη της τουρκοκυπριακής επίθεσης εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, σε μια προκλητική ανακοίνωση – σχόλιο για τη δήλωση του ΣΑ του ΟΗΕ, για τα γεγονότα στην Πύλα, φτάνει σε σημείο να κατηγορήσει την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο,για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου», όπως χαρακτηρίζει το ψευδοκράτος.

Αναφέρει επίσης ότι «η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ χάνει την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων και γίνεται μέρος του προβλήματος στην Κύπρο».

Press Release Regarding the United Nations Security Council Press Statement on the Construction of the Pile-Yiğitler Road https://t.co/mLggEa1bPD pic.twitter.com/gTsretUq7K

