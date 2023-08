Υπό άκρα μυστικότητα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν Rihanna και A$AP Rocky, καθώς υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, 15 μήνες μετά τη γέννηση του RZA. Ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, αφού σύμφωνα με το ΕΤ, το ζευγάρι επιθυμεί να περάσει τον πρώτο καιρό μετά τη γέννηση του μωρού μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η Rihanna και ο A$AP είναι μια χαρά τώρα. Είναι τόσο ενθουσιασμένοι που μεγαλώνουν την οικογένειά τους και τόσο ενωμένοι όσον αφορά τη γονεϊκότητα. Περνάνε τέλεια μαζί και είναι πολύ ερωτευμένοι», τόνισε πηγή κοντά στο περιβάλλον του ζευγαριού ενώ μία άλλη ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιήσουν την επίσημη ανακοίνωση για τη γέννηση του παιδιού τους συνδυαστικά με την ανακοίνωση για το ίδρυμα «Clara Lionel Foundation», που έχει δημιουργήσει η τραγουδίστρια προς τιμήν των παππούδων της.

Rihanna and A$AP Rocky have welcomed their second child, another baby boy. pic.twitter.com/jYuonyuiBi — Pop Base (@PopBase) August 21, 2023

Η viral αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης της

Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της, έρχεται μήνες μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, στο Super Bowl, που έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

Κατά την έναρξη της κατακόκκινης εμφάνισής της, η Rihanna τραγουδά τις πρώτες νότες, κοιτάζει την κάμερα και χαϊδεύει την ήδη φουσκωμένη κοιλιά της.

Τον Φεβρουάριο, η τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας από τα Μαρμπάντος εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου «State Farm Stadium» του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, μετά το τέλος του 2ου δεκαλέπτου του τελικού των Κάνσας Σίτι Τσιφς με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς για ένα επικό σετ 13 λεπτών γεμάτο επιτυχίες, από το «Work» και το «Bitch Better Have My Money» μέχρι το «Rude Boy» και το «Diamonds».

Η τραγουδίστρια, η οποία έφερε στον κόσμο έναν γιο με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, τον Μάιο του 2022, εμφανίστηκε ζωντανά για πρώτη φορά από το 2018 και τα Grammy. Επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε νέο άλμπουμ εδώ και 7 χρόνια, παρά μόνο ένα κομμάτι το «Lift Me Up» για τη νέα ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

«Είναι όλα πολύ διαφορετικά…»

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της η Rihanna, μιλώντας στο Entertainment Tonight, είχε εξηγήσει πως δεν κυλούσαν όλα ρόδινα.

«Νιώθω καλά, έχω ενέργεια αλλά δεν έχω σίγουρα λιγούρες. Είναι όλα πολύ διαφορετικά σε σχέση με την πρώτη εγκυμοσύνη. Έχω μπόλικη ναυτία αλλά το απολαμβάνω», είχε πει η 35χρονη σταρ.

Παράλληλα, αναφερόμενη στον γιο της, το πρώτο της παιδί με τον ASAP Rocky, είχε αποκαλύψει πως είναι ερωτευμένη μαζί του: «Είμαι ερωτευμένη, έχω εμμονή και δεν νιώθω τύψεις. Μεγαλώνει πολύ, είναι πανέμορφος, ένα χαρούμενο μωρό».