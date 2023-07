Σε ανάρτηση του, ο Ταγίπ Ερντογάν απαντά και ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την προσωπική υποστήριξη που δόθηκε στην Τουρκία. «Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της συμμαχίας μας με ειλικρίνεια, αίσθημα ευθύνης και στάση αρχών.

Πιστεύω ότι η δημιουργία ισχυρών λύσεων από τη Συμμαχία μας ενάντια σε όλες τις προκλήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμάχων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης.

Θα διατηρήσουμε την εποικοδομητική μας στάση όσο θα ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια και οι περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες που διαμορφώνονται σε βάση win-win.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προσωπική σας υποστήριξη, τις ευχές σας και τα συγχαρητήρια στη Συμμαχία», αναφέρεται στην ανάρτηση του Τούρκου προέδρου.

Το μήνυμα Ερντογάν ήταν απάντηση στην ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου η οποία συνοδευόταν και από σύντομο βίντεο της συνάντησής τους στο Βίλνιους. «Χθες, η Τουρκία κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Πρόεδρε Ερντογάν, σας ευχαριστώ για το θάρρος, την ηγεσία και τη διπλωματία σας. Αυτή η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην άμυνα του ΝΑΤΟ και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρεται στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

