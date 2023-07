Καμία έκπληξη

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός Yvette Nicole Brown αποκάλυψε τις υποψηφιότητες μαζί με τον πρόεδρο της Τηλεοπτικής Ακαδημίας Frank Scherma κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εικονικής τελετής, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα των Emmy.

Υπήρχαν 38 υποψηφιότητες για πρώτη φορά σε όλες τις κατηγορίες ερμηνευτών φέτος, μεταξύ των οποίων οι Riley Keough («Daisy Jones & The Six»), James Marsden («Jury Duty»), Jenna Ortega («Wednesday»), Bella Ramsey («The Last of Us»), Steven Yeun («Beef») και άλλοι.

Ο Pedro Pascal, επίσης υποψήφιος για πρώτη φορά, έλαβε τρεις υποψηφιότητες φέτος.

Η 75η απονομή των βραβείων Emmy θα μεταδοθεί ζωντανά τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας από το FOX. Οι Jesse Collins, Dionne Harmon και Jeannae Rouzan-Clay θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί της εκπομπής.

Πρόσθετες λεπτομέρειες για την εκπομπή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Δείτε το βίντεο

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων παρακάτω:

Καλύτερη δραματική σειρά

«Andor»

«Better Call Saul»

«The Crown»

«House of the Dragon»

«The Last of Us»

«Succession»

«The White Lotus»

«Yellowjackets»

Καλύτερη κωμική σειρά

«Abbott Elementary»

«Barry»

«Η Αρκούδα»

«Jury Duty»

«Η θαυμάσια κυρία Μέιζελ»

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso»

«Wednesday»

Καλύτερη σειρά περιορισμένης διάρκειας

«Beef»

«Ντάμερ – Τέρας: Ντάμερ»

«Daisy Jones & The Six»

«Ο Φλάισμαν έχει πρόβλημα»

«Obi-Wan Kenobi»

Καλύτερος πρωταγωνιστής σε δραματική σειρά

Jeff Bridges, «The Old Man»

Brian Cox, «Succession»

Kieran Culkin, «Succession»

Bob Odenkirk, «Better Call Saul»

Pedro Pascal, «The Last of Us»

Jeremy Strong, «Succession»

Καλύτερη πρωταγωνίστρια σε δραματική σειρά

Sharon Horgan, «Bad Sisters»

Melanie Lynskey, «Yellowjackets»

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale» (Η ιστορία της υπηρέτριας)

Bella Ramsey, «The Last of Us»

Keri Russell, «The Diplomat»

Sarah Snook, «Succession»

Εξαιρετικός ηθοποιός δεύτερου ρόλου σε δραματική σειρά

F. Murray Abraham, «The White Lotus»

Nicholas Braun, «Succession»

Michael Imperioli, «The White Lotus»

Theo James, «The White Lotus»

Matthew Macfadyen, «Succession»

Alan Ruck, «Succession»

Will Sharpe, «The White Lotus»

Alexander Skarsgard, «Succession»

Καλύτερη δευτεραγωνίστρια σε δραματική σειρά

Jennifer Coolidge, «The White Lotus»

Elizabeth Debicki, «The Crown»

Meghann Fahy, «The White Lotus»

Sabrina Impacciatore, «The White Lotus»

Aubrey Plaza, «The White Lotus»

Rhea Seehorn, «Better Call Saul»

J. Smith-Cameron, «Succession»

Simona Tabasco, «The White Lotus»

Εξαιρετικός πρωταγωνιστής σε κωμική σειρά

Bill Hader, «Barry»

Jason Segel, «Shrinking»

Μάρτιν Σορτ, «Μόνο φόνοι στο κτίριο»

Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

Jeremy Allen White, «The Bear»

Καλύτερη πρωταγωνίστρια σε κωμική σειρά

Christina Applegate, «Dead to Me»

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Quinta Brunson, «Abbott Elementary»

Natasha Lyonne, «Poker Face»

Jenna Ortega, «Wednesday»

Καλύτερος δευτεραγωνιστής σε κωμική σειρά

Anthony Carrigan, «Barry»

Brett Goldstein, «Ted Lasso»

Phil Dunster, «Ted Lasso»

Henry Winkler, «Barry»

Τζέιμς Μάρσντεν, «Jury Duty»

Καλύτερος ηθοποιός δεύτερου ρόλου σε κωμική σειρά

Alex Borstein, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Ayo Edebiri, «Η αρκούδα»

Janelle James, «Abbott Elementary»

Sheryl Lee Ralph, «Abbott Elementary»

Juno Temple, «Ted Lasso»

Hannah Waddingham, «Ted Lasso»

Jessica Williams, «Shrinking»

Καλύτερος πρωταγωνιστής σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή τηλεοπτική ταινία

Taron Egerton, «Black Bird»

Kumail Nanjiani, «Welcome to Chippendales»

Evan Peters, «Dahmer – Monster: Jeffrey Dahmer»

Daniel Radcliffe, «Weird: The Al Yankovic Story»

Michael Shannon, «George & Tammy»

Steven Yeun, «Beef»

Εξαιρετική πρωταγωνίστρια σε σειρά περιορισμένης διάρκειας ή τηλεοπτική ταινία

Lizzy Caplan, «Fleishman Is in Trouble»

Jessica Chastain, «George & Tammy»

Dominique Fishback, «Swarm»

Kathryn Hahn, «Tiny Beautiful Things»

Riley Keough, «Daisy Jones & the Six»

Ali Wong, «Beef»

Εξαιρετικός ηθοποιός δευτεραγωνιστικού ρόλου σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή τηλεοπτική ταινία

Murray Bartlett, «Welcome To Chippendales»

Paul Walter Hauser, «Black Bird»

Richard Jenkins, «Dahmer – Monster: Jeffrey Dahmer Story»

Joseph Lee, «Beef»

Ray Liotta, «Black Bird»

Young Mazino, «Beef»

Jesse Plemons, «Love & Death»

Εξαιρετικός ηθοποιός δευτεραγωνιστικού ρόλου σε σειρά περιορισμένης διάρκειας ή τηλεοπτική ταινία

Annaleigh Ashford, «Welcome to Chippendales»

Maria Bello, «Beef»

Claire Danes, «Fleishman Is In Trouble»

Juliette Lewis, «Welcome To Chippendales»

Camila Morrone, «Daisy Jones & The Six»

Niecy Nash-Betts, «Dahmer – Monster: Ντάμερ»: «Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ»

Merritt Wever, «Tiny Beautiful Things»

Εξαιρετική σειρά ριάλιτι/διαγωνισμού

«The Amazing Race»

«RuPaul’s Drag Race»

«Survivor»

«Top Chef»

«The Voice»

Εξαιρετική πολυσυλλεκτική σειρά ομιλίας

«The Daily Show with Trevor Noah»

«Jimmy Kimmel Live!»

«Late Night With Seth Meyers»

«The Late Show with Stephen Colbert»

«The Problem with Jon Stewart»

Εξαιρετική τηλεοπτική ταινία

«Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas»

«Fire Island»

«Hocus Pocus 2»

«Prey»

«Weird: The Al Yankovic Story»