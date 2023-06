Πανικός προκλήθηκε σε ένα θεματικό πάρκο στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας, όταν ένα τρενάκι με 11 επιβάτες έμεινε στον αέρα για πάνω από 20 λεπτά, μετά από διακοπή ρεύματος.

Βίντεο που έχει γίνει viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες δείχνει το τρενάκι του λούνα παρκ με τους τουρίστες να κινείται προς την κορυφή όταν ξαφνικά σταματά λόγω της διακοπής ρεύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στο πάρκο ψυχαγωγίας Nandaihe, στην πόλη Qinhuangdao, ωστόσο τα στιγμιότυπα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά δεν έχει γίνει σαφές αν οι επιβάτες θα αποζημιωθούν αφού υπέστησαν μια τόσο τρομακτική εμπειρία.

Οι αρχές αποδίδουν τη διακοπή ρεύματος σε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω καύσωνα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η χώρα βιώνει την πιο μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών από το 1961. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Τζιανγκσού η θερμοκρασία του οδοστρώματος φτάνει σε συγκεκριμένα σημεία τους 68 βαθμούς Κελσίου.

Το λούνα παρκ εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό, ωστόσο το τρενάκι θα κλείσει για συντήρηση.

«Τι είναι πιο τρομακτικό από ένα τρενάκι του λούνα παρκ; Οι επιβάτες έμειναν ανάποδα σε ύψος 20 μέτρων πάνω από το έδαφος για πάνω από 20 λεπτά λόγω διακοπής ρεύματος σε ένα θεματικό πάρκο στο Χεμπέι της Κίνας. Όλοι κατέβηκαν με ασφάλεια στη συνέχεια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Twitter η People’s Daily, η μεγαλύτερη εφημερίδα στην Κίνα.

What’s scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China’s Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE

— People’s Daily, China (@PDChina) June 6, 2023