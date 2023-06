Θορυβημένοι επενδυτές έσπευσαν να αποσύρουν μέσα σε λίγες ώρες κρυπτονομίσματα αξίας 790 εκατ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Binance , μετά την προσφυγή κατά της εταιρείας από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η οποία επανήλθε την Τρίτη με προσφυγή και κατά του ανταλλακτηρίου Coinbase.

Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι έστησε έναν «ιστό παραπλάνησης» για να παρακάμψει την αμερικανική νομοθεσία.

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγορεί την εταιρεία για 13 αδικήματα, όπως ότι φούσκωνε τεχνητά τους όγκους συναλλαγών, εξέτρεπε παρανόμως περιουσίακά στοιχεία των πελατών και παραπλανούσε τους επενδυτές για τα μέτρα ασφάλειας που εφάρμοζε.

«Είναι ακόμα ένα πλήγμα στη βιομηχανία crypto και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σε όλο τον κόσμο» σχολίασε στο Reuters ότι ο Τόνι Σίκαμουρ, αναλυτής της IG Markets.

Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Nansen, από την Δευτέρα και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης η Binance κατέγραφε απώλειες 778,6 εκατ. δολαρίων από το blockchain του κρυπτονομίσματος ethereum.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum – $871.7M in and $1.65B out

Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum – $14.8M in and $50.5M out

Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for «Binance» pic.twitter.com/jnNAN0QKVy

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 6, 2023