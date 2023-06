Ο πρόεδρος του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Κωνσταντινούπολη το πρωί της Κυριακής. Στις κάλπες τον συνοδεύει η σύζυγός του Εμινέ. Το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο εκλογικό τμήμα, που ψήφισε ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα.

Σε δηλώσεις του μετά την έξοδό του από το εκλογικό τμήμα, ο Ερντογάν εξέφρασε ικανοποίηση για το υψηλό ποσοστό συμμετοχής. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ιστορία παγκοσμίως με ποσοστό συμμετοχής έως και 90%. Η Τουρκία έδωσε έναν δημοκρατικό αγώνα, με τον πιο όμορφο τρόπο» δήλωσε. Τα προγνωστικά δείχνουν τον Ερντογάν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, λίγες ώρες πριν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κεμάλ Κιλικντάρογλου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Άγκυρα, στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές της Τουρκίας. Στο δρόμο προς την κάλπη συνοδευόταν από τη σύζυγό του.

Σε δήλωσή του εξερχόμενος του εκλογικού κέντρου, ο Κεμάλ Κιλισντάρογλου κάλεσε όλους τους Τούρκους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες «για να μπορέσουν να έρθουν σε αυτή τη χώρα η πραγματική ελευθερία και δημοκρατία για να απαλλαγούμε από την καταπίεση και την αυταρχική διακυβέρνηση». Η δημοκρατία και η ελευθερία πρέπει να έρθουν σε αυτή τη χώρα, υπογράμμισε.

Rival of Turkish President Recep Tayyip #Erdogan Kemal #Kilicdaroglu casts his vote in Ankara in the country’s runoff election. https://t.co/PEqlDnWKWi pic.twitter.com/o29TQME0zn

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 28, 2023