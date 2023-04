Πάει καιρός που η 21χρονη Τζούλια Γουέντελ από την Πολωνία επέμενε πως είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία εξαφανίστηκε 16 χρόνια πριν, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία.

Η νεαρή Πολωνή, μετά την αποδοχή του αιτήματος από τους γονείς της Μαντλίν να διενεργηθεί τεστ DNA, έδωσε δείγματα και τελικώς αποδείχτηκε πως δεν έχει καμία σχέση με το εξαφανισμένο κορίτσι από τη Βρετανία.

«Είναι απολύτως 100% από την Πολωνία», είπε η Δρ Φία Γιόχανσον, ιδιωτική ερευνήτρια και μέντιουμ που μετέφερε την 21χρονη από την Πολωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού «δέχθηκε απειλές για τη ζωή της».

DNA results reportedly reveal the girl who claimed to be Madeline McCann is, not the missing child#MadelineMcCann #DNA #Portugal pic.twitter.com/FU5cVAIBgI

— NEWS 23/5 (@NEWS23Five) April 4, 2023