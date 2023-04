Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στα trends καθώς έγινε το νέο logo του Twitter εκτοπίζοντας από τον θρόνο του το γνωστό μπλε πουλί.

Πρόκειται για την αρχαιότερη ράτσα σκύλου, το Shiba Inu που προέρχεται από την Ιαπωνία. To συμπαθητικό τετράποδο με τα τριγωνικά αυτιά και το γυαλιστερό τρίχωμα, έχει την τιμητική του εδώ και αρκετές ώρες στα social media, χάρη στον εκκεντρικό ιδιοκτήτη του Twitter, Έλον Μασκ.

Ο τελευταίος προβαίνοντας σε ακόμη μία αιφνιδιαστική κίνηση αντικατέστησε το διαχρονικό λογότυπο του Twitter, με το γράφημα ενός μπλε πουλιού που ίπταται, με εκείνο του τετράποδου εκπροσώπου της γιαπωνέζικης ράτσας.

Το σκυλί του οποίου η εικόνα έχει συνδεθεί με το κρυπτονόμισμα Dogecoin δεν απασχολεί για πρώτη φορά την επικαιρότητα. Έχει δώσει υλικό για μια ολόκληρη σειρά meme, τα οποία δεν έχουν πάψει να αναπαράγονται στο διαδίκτυο εδώ και αρκετά χρόνια.

Ποια είναι όμως η ιστορία του;

The Doge Meme has mysteriously replaced the Twitter logo on the profile and timeline of all users on Twitter Web. pic.twitter.com/ck4udLNDDP

— Pop Base (@PopBase) April 3, 2023